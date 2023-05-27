Дочь Деппа аргументировала обилие обнаженки в своем новом сериале

Дочь Джонни Деппа аргументировала обилие обнаженки в своем новом сериале
24-летняя Лили-Роуз Мелоди Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, актриса и модель, ответила на обвинения в попытках максимальной эротизации своего нового шоу.
Речь про сериал "Кумир" (The Idol), это очередной проект Сэма Левинсона, создателя большого шлягера малых экранов "Эйфория".
"Кумир" тотальной славы "Эйфории", мягко говоря, похоже, не стяжает: на премьерных просмотрах стартовых серий программа получила уничтожающие оценки и отзывы. В том числе шоу попрекали за массированное обнажение героини Депп, якобы неоправданное - вплоть до похабщины.
Лили-Роуз с такими выпадами категорически не согласна.
Девушка утверждает, что "голые" сцены очень важны для сериала, и тем, как героиня одевается и, особенно, раздевается - она "постоянно пытается нам что-то сказать, или как-то себя выразить". Реплики актрисы приводит People. Дочь Деппа акцентировала: физическая нагота персонажа на экране символизирует ее наготу эмоциональную.
При этом девушка похвалилась, что создатели шоу дал ей большую творческую свободу по части работы над ролью и конструирования героини.
Сам Левинсон перед тем добавил: "Мы живем в очень сексуализированном мире, где влияние порнографии действительно крайне сильно на психику молодежи - мы видим всё это в поп-музыке".
Цифровой релиз "Кумира" состоится через неделю.