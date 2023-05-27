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Дочь Джонни Деппа аргументировала обилие обнаженки в своем новом сериале

24-летняя Лили-Роуз Мелоди Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, актриса и модель, ответила на обвинения в попытках максимальной эротизации своего нового шоу.

Дочь Деппа аргументировала обилие обнаженки в своем новом сериале
© Российская Газета

Речь про сериал "Кумир" (The Idol), это очередной проект Сэма Левинсона, создателя большого шлягера малых экранов "Эйфория".

"Кумир" тотальной славы "Эйфории", мягко говоря, похоже, не стяжает: на премьерных просмотрах стартовых серий программа получила уничтожающие оценки и отзывы. В том числе шоу попрекали за массированное обнажение героини Депп, якобы неоправданное - вплоть до похабщины.

Лили-Роуз с такими выпадами категорически не согласна.

Девушка утверждает, что "голые" сцены очень важны для сериала, и тем, как героиня одевается и, особенно, раздевается - она "постоянно пытается нам что-то сказать, или как-то себя выразить". Реплики актрисы приводит People. Дочь Деппа акцентировала: физическая нагота персонажа на экране символизирует ее наготу эмоциональную.

При этом девушка похвалилась, что создатели шоу дал ей большую творческую свободу по части работы над ролью и конструирования героини.

Сам Левинсон перед тем добавил: "Мы живем в очень сексуализированном мире, где влияние порнографии действительно крайне сильно на психику молодежи - мы видим всё это в поп-музыке".

Цифровой релиз "Кумира" состоится через неделю.

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