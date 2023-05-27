Кабак рассказала, что боялась сообщать о беременности продюсерам

«Я была в кадре вплоть до 8,5 месяцев. Я не сильно поправилась — следила за собой, так как понимала, что потом придется отдавать долги, если буду есть все, что хочется. Мы научились с оператором и режиссером делать так, чтобы в кадре вообще не было видно живота», — вспомнила Кабак в беседе с изданием «Газета.Ru».