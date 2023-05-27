Кабак рассказала, что боялась сообщать о беременности продюсерам

Звезда сериала «Мачеха» Катя Кабак рассказала о том, как боялась признаться в своей беременности продюсерам. Новость совпала с назначением ее ведущей в англоязычном шоу.
Кабак уточнила, что новость о материнстве застала ее врасплох. Больше всего ее беспокоило, что продюсеров не устроит такое обременение и они ее уволят. Но к ее большому удивлению, они восприняли новость спокойно и даже пообещали поддержать ее в этот период.
«Я была в кадре вплоть до 8,5 месяцев. Я не сильно поправилась — следила за собой, так как понимала, что потом придется отдавать долги, если буду есть все, что хочется. Мы научились с оператором и режиссером делать так, чтобы в кадре вообще не было видно живота», — вспомнила Кабак в беседе с изданием «Газета.Ru».
Кабак добавила, что вернулась на съемочную площадку через три недели, уточняя, что сейчас бы так не поступила. Долгое время она чувствовала себя виноватой. По мнению актрисы, женщине нужно минимум три месяца, чтобы сконцентрироваться на ребенке и восстановиться после родов.