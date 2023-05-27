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Сыгравший милого мальчика в «Ералаше» актер Русаков стал панк-рокером

Актер Велимир Русаков, исполнивший одну из ролей в киножурнале «Ералаш», стал панк-рокером.

Сыгравший милого мальчика в «Ералаше» стал панк-рокером
© Слово и Дело

Велимир Русаков появился в «Ералаше» в начале 2000-х и, в первую очередь, запомнился зрителям ролью прилежного школьника. После ухода из кинематографа он увлекся рок-музыкой. Об этом в своем материале пишет Sport24.

Русаков, который успел попробовать себя в «Ералаше» в роли неформала, сделал ирокез и татуировки. Примечательно, что актер еще в школьные годы увлекался тяжелой музыкой. Он, в частности, состоял в панк-группе «Теплые дни» и даже успел выпустить два альбома.

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