Сыгравший милого мальчика в «Ералаше» стал панк-рокером

Велимир Русаков появился в «Ералаше» в начале 2000-х и, в первую очередь, запомнился зрителям ролью прилежного школьника. После ухода из кинематографа он увлекся рок-музыкой. Об этом в своем материале пишет Sport24.

Русаков, который успел попробовать себя в «Ералаше» в роли неформала, сделал ирокез и татуировки. Примечательно, что актер еще в школьные годы увлекался тяжелой музыкой. Он, в частности, состоял в панк-группе «Теплые дни» и даже успел выпустить два альбома.