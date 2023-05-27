Актриса Мария Голубкина назвала условие, при котором готова обнажиться на съемках
Актриса Мария Голубкина заявила, что может согласиться обнажиться на съемках при условии, если режиссера она посчитает "художником". Подробностями артистка поделилась в интервью mk.ru.
По словам Голубкиной, на недавнем интервью Валерии Гай у нее спросили, на какие роли актриса никогда бы не согласилась:
"Я ответила: «Лера, наверное, в плохом кино сниматься. Если у хорошего режиссера, у того, которого я считаю художником, у живописца, я могу сделать то, что он меня попросит. Рубенс, голые дамы — ну это же живопись!"
Кроме этого, Голубкина отметила, что могла бы лечь и в гроб на съемках, поскольку считает себя верующим человеком, но не суеверным.