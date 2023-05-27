$79.97-0.0285.92+0.04

Японский актер Кодзи Якусе и актриса Мерве Диздар признаны лучшими на фестивале в Каннах

Премию за лучшую мужскую роль на 76-м Каннском кинофестивале получил японский актер Кодзи Якусе. Лучшей актрисой признана Мерве Диздар из Турции, сообщается в аккаунте кинопремии в Twitter.

Актеры Якусе и Диздар признаны лучшими на фестивале в Каннах
© Газета.Ru

Отмечается, что Якусе получил премию за игру в фильме «Идеальные дни», который снял немецкий режиссер Вим Вендерс. Японец сыграл роль уборщика туалетов из Токио. А Диздар сыграла роль в фильме «О сухих травах», над которым работал Нури Бильге Джейлан.

Ранее издание Variety сообщило, что фильм британской режиссера и оператора Молли Мэннинг Уокер «Как заниматься сексом» получил главный приз в секции «Особый взгляд» 76-го Каннского кинофестиваля. Картина стала полнометражным дебютом в карьере Уокер. В центре сюжета три школьницы, которые отправляются на каникулы в Грецию. Известно, что лента выйдет в российский прокат благодаря дистрибуции кинокомпаний A-One и Russian World Vision.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий