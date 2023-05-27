Актеры Якусе и Диздар признаны лучшими на фестивале в Каннах

Японский актер Кодзи Якусе и актриса Мерве Диздар признаны лучшими на фестивале в Каннах
Премию за лучшую мужскую роль на 76-м Каннском кинофестивале получил японский актер Кодзи Якусе. Лучшей актрисой признана Мерве Диздар из Турции, сообщается в аккаунте кинопремии в Twitter.
Отмечается, что Якусе получил премию за игру в фильме «Идеальные дни», который снял немецкий режиссер Вим Вендерс. Японец сыграл роль уборщика туалетов из Токио. А Диздар сыграла роль в фильме «О сухих травах», над которым работал Нури Бильге Джейлан.
Ранее издание Variety сообщило, что фильм британской режиссера и оператора Молли Мэннинг Уокер «Как заниматься сексом» получил главный приз в секции «Особый взгляд» 76-го Каннского кинофестиваля. Картина стала полнометражным дебютом в карьере Уокер. В центре сюжета три школьницы, которые отправляются на каникулы в Грецию. Известно, что лента выйдет в российский прокат благодаря дистрибуции кинокомпаний A-One и Russian World Vision.