Актеры Якусе и Диздар признаны лучшими на фестивале в Каннах

Премию за лучшую мужскую роль на 76-м Каннском кинофестивале получил японский актер Кодзи Якусе. Лучшей актрисой признана Мерве Диздар из Турции, сообщается в аккаунте кинопремии в Twitter.

© Газета.Ru

Отмечается, что Якусе получил премию за игру в фильме «Идеальные дни», который снял немецкий режиссер Вим Вендерс. Японец сыграл роль уборщика туалетов из Токио. А Диздар сыграла роль в фильме «О сухих травах», над которым работал Нури Бильге Джейлан.