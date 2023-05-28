Playboy в 10 лет и насилие в 22: как ранняя слава секс-символа сломала жизнь звезде «Голубой лагуны»

Все детство и юность Брук Шилдс провела на съемочной площадке. Впервые на телеэкранах она появилась в возрасте 11 месяцев, в 10 лет приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Playboy, а спустя два года сыграла главную роль в изобилующем откровенными сценами фильме Луи Маля «Прелестное дитя». Еще не достигшую возраста согласия девочку тут же провозгласили главным секс-символом 1980-х годов, одной из самых успешных моделей в мире и восходящей звездой Голливуда. За жизнью юной звезды наблюдали миллионы людей, и никому не приходило в голову, что подобная объективация и сексуализация могут травмировать ее неокрепшую психику. В рамках цикла статей о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказала, с какими последствиями пришлось справляться Шилдс, внешность которой на протяжении всего детства беззастенчиво эксплуатировали взрослые.

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Последняя девственница Америки

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В начале апреля 2023 года на стриминг-сервисе Hulu вышел документальный фильм «Прелестное дитя: Брук Шилдс», наделавший много шума. В нем знаменитая в 1980-х годах актриса призналась, что в начале карьеры пережила немало травмирующих событий, самым болезненным из которых стало изнасилование.

Брук было всего 20 лет, когда она подверглась нападению «очень влиятельного человека из киноиндустрии», имя которого предпочитает не называть до сих пор. Это произошло вскоре после того, как актриса окончила Принстонский университет. Со своим обидчиком Шилдс встретилась на деловом ужине, чтобы обсудить ряд рабочих вопросов и возможность ее участия в нескольких кинопроектах. Она хорошо знала этого человека и потому не насторожилась, когда после встречи тот предложил ей подождать такси в его гостиничном номере за бокалом вина.

К нападению Брук оказалась совершенно не готова. Она настолько испугалась, что практически не сопротивлялась и думала только о том, как остаться в живых.

После изнасилования актриса замкнулась и постоянно винила себя в произошедшем. Она считала, что сама спровоцировала агрессора и не переставала задаваться вопросом, произошло бы с ней подобное, если бы ее мать в попытках сделать из дочери звезду не превратила ее в «голливудскую Лолиту».

Недетское детство

Мать Шилдс — Тери Шмон — с первых дней жизни дочери считала ее особенной и самой красивой девочкой на планете. После развода она вознамерилась во что бы то ни стало превратить свою малышку Бруки в суперзвезду, чтобы поправить пошатнувшееся материальное положение.

Девочке не исполнилось и года, когда она приняла участие в своей первой рекламной фотосессии, и с тех пор работала не покладая рук. Просто побыть ребенком Брук не позволялось: в ее расписании, помимо съемок, значились занятия музыкой, балетом, актерским мастерством и верховой ездой. Шмон, не построившая собственной карьеры, назначила себя менеджером дочери, энергично заправляла ее делами и стремилась заработать на ее красоте как можно больше.

«Брук — это своего рода произведение искусства. Мир должен наслаждаться ею, как красивой картиной», — заявляла мать Шилдс в интервью

Тери также заключила контракт с известным модельным агентством, после чего Брук в качестве модели начала летать на съемки по всей стране. Будучи еще совсем маленьким ребенком, девочка стала настоящей знаменитостью. С каждым годом она становилась все более востребованной у брендов, и в начале 1970-х годов найти журнал без рекламной полосы с ее лицом было практически невозможно.

Постепенно Брук начала появляться и на национальном телевидении: журналисты наперебой брали у нее интервью и восхваляли ее красоту. Сама же модель росла очень скромной и воспитанной. Часто она не знала, куда спрятаться от повышенного внимания общественности.

Видя, что популярность дочери растет день ото дня, Тери с удвоенной силой развивала ее модельную карьеру. В 1975 году она дала согласие на участие Брук в откровенной съемке для журнала Playboy. Не остановили ее даже протесты бывшего мужа, который был категорически против того, чтобы его 10-летняя дочь позировала без одежды.

Став взрослой, актриса попыталась исправить ошибку матери и отсудить у фотографа права на снимки, но проиграла процесс, так как адвокатам удалось убедить суд, что ей с детства нравилось сниматься обнаженной и с ярким макияжем. Шилдс удалось добиться лишь запрета на повторную публикацию и выставление этих кадров на всеобщее обозрение.

В том же возрасте усилиями матери состоялся дебют Брук в качестве актрисы. В 1977 году, после череды появлений в эпизодах сериалов, она получила главную роль в фильме режиссера Луи Маля «Прелестное дитя». В картине юная актриса сыграла дочь проститутки, проданную с аукциона и вступившую в отношения со взрослым фотографом.

12-летней девочке пришлось целоваться в кадре с 28-летним актером Китом Кэрредином

Мать совершенно не смущало, что роль малолетней распутницы не очень подходит для ребенка: она без колебаний согласовала все откровенные сцены с участием дочери и требовала, чтобы та играла как можно правдоподобнее.

По словам Шилдс, до этого она никогда ни с кем не целовалась и изо всех сил старалась не морщить лицо от отвращения. Она не скрывала от режиссера своего дискомфорта, но тот не воспринимал ее жалобы всерьез. Единственным человеком, проявившим участие к девочке, стал сам Кит Кэрредин. Он посоветовал ей постараться не воспринимать происходящее как реальность и представлять, что это просто игра.

Выход фильма сопровождался скандалом из-за сексуализации далекой от совершеннолетия Брук. Девочку стали называть «американской Лолитой» и открыто осуждали за излишнюю откровенность на съемках. Однако критика не остановила Тери, по-прежнему мечтавшую видеть дочь звездой кино. Вскоре она подписала контракт на участие дочери в ленте «Голубая лагуна».

Мелодрама о выживании двух подростков на необитаемом острове вышла летом 1980 года и мгновенно сделала Шилдс национальным секс-символом. Сама актриса объясняет такую популярность картины тем, что зрители восприняли ее не как художественное произведение, а как «реалити-шоу о взрослении и сексуальном пробуждении девушки».

В том же году дизайнер Кельвин Кляйн пригласил 15-летнюю Брук принять участие в провокационной рекламной кампании. В одном из видео позирующая в обтягивающих джинсах актриса произносила фразу:

Рекламная кампания Мэрилин Монро стала символом ранней сексуальности.

Следующим фильмом с участием актрисы стала картина Франко Дзеффирелли «Бесконечная любовь», уже традиционно изобиловавшая откровенными сценами. После выхода ленты в прокат журнал Time назвал Шилдс «лицом 1980-х».

$ 10 000 зарабатывала Брук Шилдс за день съемки в 1981 году. Это был пик ее карьеры. К 16 годам она стала одной из самых узнаваемых и высокооплачиваемых моделей в мире, а также самой молодой моделью на обложке Vogue

Популярность юной актрисы была так велика, а репутация столь противоречива, что нет ничего удивительного в появлении в СМИ публикаций о ее якобы бурной личной жизни. Журналисты Майклом Джексоном и сыном Джона Кеннеди и называли ее не по годам распущенной. В действительности, вопреки слухам, девушка оставалась девственницей, о чем ее мать не стеснялась напоминать во всех интервью:

В подтверждение своих слов Тери даже застраховала девственность дочери на крупную сумму, однако ей все равно мало кто верил.

Лолита поневоле

Постоянные скандалы в прессе и чрезмерная опека Тери не прошли бесследно для ментального здоровья Шилдс. Чтобы справиться с растущим давлением, ей пришлось попросить отца записать ее к психотерапевту. Личные проблемы актрисы усугублялись прогрессирующим алкоголизмом матери, которая, напившись, изводила дочь бесконечными придирками и, не стесняясь в выражениях, упрекала за излишнюю, по ее мнению, полноту.

О том, что Шмон страдает алкоголизмом, долгое время мало кто знал. Поначалу на людях женщина старалась держать себя в руках, а Брук предпочитала не распространяться, что на ночь запирается в своей комнате, чтобы обезопасить себя от общения с матерью, в нетрезвом состоянии превращавшейся в агрессивного тирана. Девочка старалась заботиться о Тери и постоянно умоляла ее бросить пить, но трезвой та оставалась недолго.

Вскоре скрывать проблему от общественности стало проблематично. Однако Брук продолжала публично защищать мать. В интервью она постоянно повторяла, что никто не принуждал ее ни к одной из ролей в кино, а на вопросы, почему «у ее мамы такое красное лицо», неизменно отвечала, что это из-за сильной аллергии.

Отношения матери и дочери больше напоминали созависимость — это неоднократно признавала и сама Брук.

При этом Тери по-прежнему не интересовалась ни мнением дочери, ни ее физическим и психическим состоянием. В результате девушка вообще перестала понимать, какая она на самом деле и каковы ее истинные желания.

Впервые вырваться из-под тотального контроля матери Шилдс решилась в 1983 году. Устав от образа сексуальной красотки и звания «лица десятилетия», она поступила в Принстонский университет, где начала изучать французскую литературу.

Переезд в студенческий городок из родного дома дался Брук непросто — из-за ее скандальной славы первое время с ней никто не хотел общаться. Из-за этого девушка чувствовала себя бесконечно одинокой и по пять раз в день звонила матери.

Однако именно в Принстоне Шилдс научилась лучше понимать себя, перестала бояться высказывать и отстаивать собственное мнение и наконец осознала, что при принятии решений может обойтись без матери. Постепенно она нашла друзей и единомышленников и присоединилась к принстонскому клубу Triangle — старейшей гастролирующей студенческой музыкально-комедийной труппе.

Также студенческая жизнь научила юную Брук общаться с мужчинами не по указке режиссера — и вопрос с застрахованной до свадьбы девственностью решился сам собой. Брук в своих мемуарах заявила, что из-за комплексов по поводу внешности долго не могла раскрепоститься и принять свою сексуальность, поэтому потеряла невинность довольно поздно — в 22 года. На первую интимную близость она решилась со своим однокурсником Дином Кейном.

В 1987 году Шилдс окончила университет с отличием и попыталась вернуться в кино. Однако после четырехлетнего перерыва сделать это оказалось не так просто. В Голливуде к актрисам, приостановившим карьеру ради высшего образования, в те времена относились предвзято и считали, что секс-символам «не пристало учиться в Принстоне». Кроме того, за прошедшие годы Брук повзрослела, и режиссеры и продюсеры попросту не понимали, чего от нее ждать. Именно в этот период Брук подверглась сексуализированному насилию, о котором смогла рассказать лишь спустя несколько десятилетий.

В поисках свободы

В конце 1980-х Шилдс не подала на агрессора заявление в полицию и не сделала произошедшее достоянием гласности. Она просто спустилась на лифте в фойе отеля, поймала такси и уехала. Актриса проплакала всю дорогу домой, а затем решила постараться забыть о травматичном опыте, хоть и понимала, что это неправильно. В тот момент ею двигали страх остаться без работы и уверенность, что вместо поддержки она получит только всеобщее осуждение.

Брук продолжила попытки вернуться в большое кино, снова начала сниматься в рекламе и с головой погрузилась в личную жизнь. Разорвав созависимые отношения с матерью, она стала искать поддержку и защиту у мужчин. Расставшись с Кейном, Шилдс стала появляться в обществе то с музыкантом, то с именитым издателем, а затем у нее появился «официальный жених». Им стал Джон Траволта. Брук заявляет, что была без памяти влюблена в актера, но тот не относился к ней серьезно, а осознав глубину ее психологических проблем, предпочел разорвать отношения.

«Джон был весельчаком и повесой, а я со временем стала доставать его глупыми требованиями увезти, спасти и спрятать меня от матери и ее секретарей. Но Джон только отшучивался: "Не вешай на меня свой крест"», — позже написала Шилдс в автобиографии.

Зато человеком, хорошо понимавшим и разделявшим детские травмы Брук, был Майкл Джексон, ведь он, как и она, не слишком уютно чувствовал себя в мире взрослых людей. Однако с поп-исполнителем актрису связывали исключительно дружеские отношения, которые прервались из-за намеков Джексона об их романе в интервью Опре Уинфри.

В 1997 году у Шилдс начался роман со всемирно известным теннисистом Андре Агасси. После полного разрыва отношений с матерью именно он стал для нее самым близким человеком, которому она смогла рассказать о своих ментальных проблемах и переживаниях из-за утраты былой славы. В том же году пара поженилась.

Брук было уже 32 года, и семейная жизнь с головой захлестнула ее. Вслед за мужем она ездила на все теннисные турниры и старалась всегда безупречно выглядеть, однако эти отношения с трудом можно было назвать здоровыми. Агасси оказался домашним тираном и стремился контролировать Брук и управлять ее карьерой так же, как раньше это делала Тери. В результате конфликты стали неотъемлемой частью их брака.

В конце 1990-х режиссеры внезапно открыли Шилдс как комедийную актрису. Наметившийся спад в карьере сменился всплеском популярности и двумя номинациями на «Золотой глобус» за участие в ситкоме «Непредсказуемая Сьюзан». Вот только триумф жены совершенно не понравился Агасси. В одном из интервью Брук вспомнила, как теннисист упрекал ее за комедийные роли.

Семейная жизнь пары продлилась всего три года и завершилась разводом в 1999 году. В последние месяцы брака супруги практически не видели друг друга, так как Брук жила в своем лос-анджелесском особняке, а Андре обосновался в Лас-Вегасе.

Главная роль в жизни

После расставания с мужем Шилдс чувствовала себя одинокой и потерянной, все ее комплексы и травмы напомнили о себе с новой силой. Освободиться от ментальных проблем, спровоцированных объективацией и сексуализацией в детстве, ей помог второй брак.

С режиссером и сценаристом Крисом Хенчи актриса познакомилась в том же 1999-м. Она не планировала никаких романов, потому что еще не отошла от болезненного разрыва с Агасси, но мужчина проявил завидную настойчивость, а добившись взаимности, не стал тянуть с предложением.

Хенчи окружил Шилдс любовью и заботой, благодаря чему она наконец почувствовала себя свободной и начала жить нормальной жизнью. Она все еще снималась в комедиях и мюзиклах, но поняла, что ее главная роль в жизни — быть женой и матерью. Однако путь к материнству у Брук не был легким: она пережила выкидыш и шесть неудачных попыток ЭКО, прежде чем смогла забеременеть и выносить детей. Старшую дочь актриса родила в 2003 году, младшая появилась на свет спустя три года.

После рождения первенца актриса пережила сильнейшую послеродовую депрессию, о которой написала книгу, — и неожиданно для себя стала рупором миллионов таких же матерей, как она. Шилдс откровенно призналась, что не смогла решить эту проблему без антидепрессантов, за что на нее с критикой обрушился Том Круз. Убежденный сайентолог, он утверждал, что в подобных ситуациях «человек должен справляться сам, препараты не могут помочь, так как они ничего не лечат». На сей раз Брук не стала безропотно отмалчиваться и в ответ предложила актеру «продолжать спасать мир от инопланетян», оставив женщинам право самим решать, как лечить послеродовую депрессию.

Благодаря многолетней психотерапии, а также поддержке мужа и детей сейчас Шилдс чувствует себя как никогда уверенной в себе. Ей 57 лет, она смогла примириться со своими травмами и больше не боится открыто говорить о них. Актриса по-прежнему снимается, хоть и не так много, как раньше, зато больше времени уделяет помощи женщинам с психологическими проблемами и борьбе против объективации детей в кино и рекламе.