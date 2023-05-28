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Хоакин Феникс сбежал со съемочной площадки из-за интимного момента со Скарлетт Йохансон

Актеры Хоакин Феникс и Скарлетт Йоханссон вместе снимались в фильме «Она». Однако между коллегами произошла казусная ситуация, из-за которой звезда проекта «Джокер» сбежал со съемочной площадки.

Хоакин Феникс сбежал со съемок из-за интимного момента со Скарлетт Йохансон
© Слово и Дело

В картине Йоханссон озвучила искусственный интеллект по имени Саманта. В свою очередь, герой Феникса влюбляется в робота.Неловкая ситуация произошла во время съемок сцены с аналогом секса по телефону. Актриса должна была записать фейковый оргазм. Для этого ей нужно было, чтобы коллега лично присутствовал на съемочной площадке.

«Мне было нормально. Но ему очень некомфортно. И в один момент он просто сбежал с площадки», — призналась она.

Вскоре артист вернулся к работе. Сама звезда проектов Marvel заявила, что больше не хочет слушать свой голос во время оргазма, передает Sport24.

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