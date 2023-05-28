Хоакин Феникс сбежал со съемок из-за интимного момента со Скарлетт Йохансон

Актеры Хоакин Феникс и Скарлетт Йоханссон вместе снимались в фильме «Она» . Однако между коллегами произошла казусная ситуация, из-за которой звезда проекта «Джокер» сбежал со съемочной площадки.

В картине Йоханссон озвучила искусственный интеллект по имени Саманта. В свою очередь, герой Феникса влюбляется в робота.Неловкая ситуация произошла во время съемок сцены с аналогом секса по телефону. Актриса должна была записать фейковый оргазм. Для этого ей нужно было, чтобы коллега лично присутствовал на съемочной площадке.