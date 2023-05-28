Журналисты перечислили самых ярких брюнеток среди российских актрис

Журналисты рассказали о самых ярких брюнетках российского кино. Рейтинг темноволосых красавиц приурочили ко Дню брюнеток, который в мире отмечают 28 мая.

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Одной из самых ярких брюнеток среди российских актрис стала Наталья Варлей. Звезда советского кино запомнилась зрителям привлекательной внешностью, безупречной фигурой и стрижкой-каре.

Журналисты РИА Новости напомнили еще об одной темноволосой актрисе — Любови Полищук. «Королева эпизода» не получала главных ролей из-за слишком голливудской внешности. Несмотря на это, артистка обрела всенародную любовь.