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Журналисты перечислили самых ярких брюнеток среди российских актрис

Журналисты рассказали о самых ярких брюнетках российского кино. Рейтинг темноволосых красавиц приурочили ко Дню брюнеток, который в мире отмечают 28 мая.

Журналисты перечислили самых ярких брюнеток среди российских актрис
© Слово и Дело

Одной из самых ярких брюнеток среди российских актрис стала Наталья Варлей. Звезда советского кино запомнилась зрителям привлекательной внешностью, безупречной фигурой и стрижкой-каре.

Журналисты РИА Новости напомнили еще об одной темноволосой актрисе — Любови Полищук. «Королева эпизода» не получала главных ролей из-за слишком голливудской внешности. Несмотря на это, артистка обрела всенародную любовь.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева стала секс-символом советского кино. Ее эффектный оттенок волос никогда не менялся.

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