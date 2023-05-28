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Актер Иван Агапов рассказал, как Александру Абдулову отказали в звании из-за нездоровой популярности

Актер Иван Агапов в интервью mk.ru вспомнил, как Александру Абдулову отказали в почетном звании из-за «нездоровой популярности» артиста.

Актер Агапов рассказал, как Абдулову отказали в звании из-за популярности
© Газета.Ru

«Когда я пришел в театр, Абдулов был уже выдающийся артист. Он даже рассказывал, как его выдвигали на какое-то звание, а формулировка, с которой его «зарубили», была такой: «нездоровая популярность», — рассказал Агапов.

По словам актера, однажды фанатка попыталась плеснуть кислотой в лицо Абдулову, однако тому чудом удалось увернуться в последний момент. Артист добавил, что другой мужчина долгое время «носился с топором» за актером по квартире. Агапов рассказал, что Абдулов «фонтанировал идеями» и с радостью дарил удачные мысли начинающим актерам или режиссерам.

«Вместе с тем он был человеком глубоко ранимым, у него легко могло испортиться настроение. Он был подвержен вспышкам гнева, печали и депрессии. Но все это прятал, и для зрителей, и коллег нес исключительно позитив и хорошее настроение», — вспомнил актер.

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