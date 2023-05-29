$79.97-0.0285.92+0.04

Умер вдохновивший Тарантино на фильм "Однажды в Голливуде" актер Гари Кент

Актер, режиссер и каскадер Гари Кент скончался в возрасте 89 лет. Об этом пишет NME.

Умер вдохновивший Тарантино на "Однажды в Голливуде" актер Гари Кент
© Газета.Ru

Смерть актера произошла в доме престарелых в Техасе. Новость об уходе из жизни подтвердил сын Кента.

Актер родился в 1933 году в Уолла-Уолла, штат Вашингтон. Первая актерская роль Кента пришлась на 1959 год, и хотя за последующие десятилетия он сыграл несколько ролей, он запомнился как каскадер. Кент оставил работу каскадера в результате нескольких полученных травм, после чего работал постановщиком трюков.

Квентин Тарантино вдохновлялся образом Кента, когда разрабатывал сценарий для своего фильма «Однажды в Голливуде». Каскадер стал прототипом персонажа Клиффа Бута, которого сыграл Брэд Питт. Для сценария Тарантино взял интервью у Кента, в котором он рассказал о своей жизни и профессии.

У Кента остались шестеро детей и четверо внуков. Семья выполнит его желание и развеет его прах над Тихим океаном.

Кент работал над такими проектами, как «Побег в никуда», «Дикая семерка», «Боунхилл Роуд», «Мотоангелы ада», «Полет черного ангела».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий