Пенни из "Теории большого взрыва" высказалась о материнстве

Актриса Кейли Куоко высказалась о материнстве
Актриса Кейли Куоко, известная по ролям в сериалах "Бортпроводница" и "Теория большого взрыва", не планировала рожать ребенка и хотела заниматься карьерой. Куоко расскала, как она и ее партнер Том Пелфри решились стать родителями, пишет Inc News.
По словам актрисы, она не собиралась становиться мамой. Она мечтала об этом в юности, но позже предпочла карьеру. Однако, когда она познакомилась с нынешним избранником, сразу почувствовала, что хочет родить ребенка от него.
Кейли рассказывает, что сама удивилась такой реакции. Она любит свою работу и планировала продолжать жить как прежде, но с появлением Тома все изменилось:
"Нам не по 20 лет, поэтому мы почувствовали, что, возможно, не стоит ждать слишком долго. И нам очень повезло — это сразу случилось", — рассказала Куоко о рождении дочки Матильды.
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