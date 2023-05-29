$79.97-0.0285.92+0.04

Актриса Кейли Куоко высказалась о материнстве

Актриса Кейли Куоко, известная по ролям в сериалах "Бортпроводница" и "Теория большого взрыва", не планировала рожать ребенка и хотела заниматься карьерой. Куоко расскала, как она и ее партнер Том Пелфри решились стать родителями, пишет Inc News.

Пенни из "Теории большого взрыва" высказалась о материнстве
© Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

По словам актрисы, она не собиралась становиться мамой. Она мечтала об этом в юности, но позже предпочла карьеру. Однако, когда она познакомилась с нынешним избранником, сразу почувствовала, что хочет родить ребенка от него.

Кейли рассказывает, что сама удивилась такой реакции. Она любит свою работу и планировала продолжать жить как прежде, но с появлением Тома все изменилось:

"Нам не по 20 лет, поэтому мы почувствовали, что, возможно, не стоит ждать слишком долго. И нам очень повезло — это сразу случилось", — рассказала Куоко о рождении дочки Матильды.

"В грязной пижаме, вся в слюнях": телезвезда Ким Кардашьян рассказала, каково быть матерью-одиночкой

Ранее актриса Линдси Лохан объявила, что впервые станет матерью.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий