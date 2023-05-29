Пенни из "Теории большого взрыва" высказалась о материнстве

Актриса Кейли Куоко, известная по ролям в сериалах "Бортпроводница" и "Теория большого взрыва", не планировала рожать ребенка и хотела заниматься карьерой. Куоко расскала, как она и ее партнер Том Пелфри решились стать родителями, пишет Inc News.

© Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

По словам актрисы, она не собиралась становиться мамой. Она мечтала об этом в юности, но позже предпочла карьеру. Однако, когда она познакомилась с нынешним избранником, сразу почувствовала, что хочет родить ребенка от него.

Кейли рассказывает, что сама удивилась такой реакции. Она любит свою работу и планировала продолжать жить как прежде, но с появлением Тома все изменилось: