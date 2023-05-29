Как сложилась судьба исполнительниц ролей Красной Шапочки и Мальвины

Девочки Советского Союза мечтали быть похожими на героинь популярных картин «Приключения Буратино» и «Про Красную Шапочку». Стало известно, как сложилась судьба актрис из адаптированных детских сказок.

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Татьяна Проценко сыграла скромную и чистоплотную Мальвину, в которую был влюблен Пьеро. Шестилетняя девочка вместе с мамой ехала в поезде, когда ее заметила ассистент режиссера Леонида Нечаева и пригласила на пробы. Больше всего будущая актриса радовалась, что будет сниматься с собакой.

«Ведь в книге Артемон — пудель, и я предвкушала, что он будет черненьким, умненьким, и мы будем вместе играть. Но режиссер почему-то выбрал на эту роль мальчика. Я так расстроилась!» — вспоминала Проценко.

Позже актриса упала с велосипеда и получила серьезную травму, поэтому не смогла продолжить карьеру, передает Teleprogramma.pro. Она вышла замуж, родила двоих детей и работала редактором на телевидении. Ее не стало в 53 года из-за онкологического заболевания.