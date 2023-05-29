«Был мужиком во всех поступках»: за что женщины любили Абдулова

29 мая народному артисту РСФСР Александру Абдулову (1953–2008) исполнилось бы 70 лет. Зрители называли его одним из самых ярких мужчин советского кинематографа. О любимых женщинах актера, его образцовом браке с народной артисткой России Ириной Алферовой, позднем отцовстве и о том, почему вдова артиста после его смерти так и не смогла устроить личную жизнь — в материале NEWS.ru.

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Почему Абдулов не любил рассказывать о своих женщинах

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Сам Александр Абдулов предпочитал не говорить в интервью о своих любовных победах, считал, что обсуждать личные отношения — это не по-мужски. Скупо вспоминал о самом первом своем романтическом чувстве в школьном возрасте. Он тогда жил в Фергане, где его отец — режиссер и актер Гавриил Абдулов — был создателем и руководителем русского драмтеатра.

Первая любовь Александра Абдулова не ответила на его чувства.

«Ну что мы будем копаться? Остался факт в биографии у той женщины и у меня. У меня вообще биография событиями богата — и прекрасными, и отвратительными», — говорил кумир советских женщин.

В интервью «Аргументы и факты» он однажды признался, что в молодости у него был роман с американкой. Та предлагала артисту пожениться и эмигрировать. Отношения не получили продолжения из-за политики.

«Ее (возлюбленную. — NEWS.ru) выслали как американскую шпионку, а я на долгое время стал невыездным», — делился Абдулов.

Кто была женой Абдулова до Алферовой

До брака с коллегой по театру «Ленком» Ириной Алферовой Абдулов встречался с танцовщицей Татьяной Лейбель. Хотя официально отношения не были оформлены, в интервью актер называл ее своей женой.

Сайт peoples.ru цитирует интервью Абдулова, в котором он рассказывает, как любил устраивать сюрпризы: неожиданно прилетал в город, где Татьяна находилась с гастролями, приходил на ее выступление и в финале на сцене вручал букет. После чего тут же улетал обратно.

«Выступает она, скажем, в Питере — я сажусь в самолет, лечу туда, покупаю букет цветов... Выхожу из зала с букетом... Ленинград — ладно; но я ездил так в Новосибирск, Хабаровск; всюду вручал неизменный букет — и сразу улетал обратно... Развлекался так постоянно», — вспоминал артист.

Сама Лейбель спустя годы с большой нежностью говорила об Абдулове.

«Позвал переехать к нему в общежитие, сказал: „Я перед твоим приездом всю комнату обил голубым ситцем“. Я приезжаю — и правда вся комната в голубом ситце в цветочек. У меня таких красивых отношений больше никогда не было», — делилась женщина с «Комсомольской правдой».

Причинами разрыва с Абдуловым она называла зависть коллег и внутритеатральные интриги в «Ленкоме». Но теплые приятельские отношения, по ее словам, «сохранились до конца Сашиных дней».

Почему после развода с Алферовой Абдулов много лет не вступал в брак

Александр Абдулов и Ирина Алферова многие годы считались одной из самых образцовых пар советского кинематографа. Абудулов воспитал как родную Ксению — дочь Ирины от первого брака. Однако спустя 17 лет казавшийся идеальным союз распался.

О причинах разрыва Абдулов не рассказывал даже самому близкому человеку — своей матери Людмиле Александровне (1920–2017). Та вспоминала, что сын крайне тяжело переживал развод и сожалел о расставании с женой.

«Стал такой замкнутый. Не знаю причину их развода. Ирину я спрашивала, она не говорит. Саша говорит: „Мама, это наше дело! Не спрашивай!“ <...> Они оба жалеют. Но уже время ушло. У Иры другая семья. И у Саши», — признавалась Людмила Крайнова-Абдулова за несколько лет до смерти сына.

После развода Абдулов не женился 13 лет. Хотя и одиноким не был. Он неоднократно подчеркивал, что в его жизни «была одна жена — Ирина Алферова». Но взаимоотношения с ней — «это закрытая тема».

Одна из подруг артиста журналистка Лариса Штейнман отмечала, что он «может сделать счастливой любую женщину, которая будет рядом с ним». Среди главных качеств характера Абдулова она выделяла широкие поступки по отношению к любимой женщине и искрометный юмор.

Почему Абдулов не успел насладиться поздним счастьем

В 2006-м Абдулов женился на Юлии Мешиной, которая была младше актера на 21 год. В марте 2007-го у пары родилась дочь Евгения. Она — единственный официальный родной ребенок артиста, и ее появление Абдулов называл великим счастьем.

«Я никогда не думал, что такое может быть, что такое может случиться. Это великое счастье. Конечно, и в творчестве помогает — полное обновление крови», — рассказывал он.

Однако насладиться отцовством он не успел — ушел из жизни 3 января 2008 года из-за онкологии.

Через несколько лет после его смерти вдова нашла в себе силы рассказать о том Абдулове, которого она полюбила и продолжает любить до сих пор.

«Сашу любили женщины СССР. Он замечательный артист, с безумной энергетикой, своей жизнью он все сказал... У нас все было гармонично и ровно. Мы с одного взгляда понимали друг друга. Это такой кайф!» — отмечала она.

Юлия процитировала одного из близких друзей Абдулова, который знал его многие годы и называл «настоящим мужиком».

«В этой фразе и заключено все! Саша был мужиком во всех своих поступках. Он никогда не обижал женщин, не любил слез, всегда отдавал долги. Делал какие-то поступки, не ожидая ответа», — делилась Юлия Абдулова.

Она вспоминала, как муж радовался появлению дочери и о том, что «планировали еще детишек». Казалось, что «у нас столько всего впереди». После смерти артиста прошло уже 15 лет. Его вдова до настоящего времени в повторный брак не вступила — растит дочь.

Цитаты Александра Абдулова из интервью:

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