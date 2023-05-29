$80.06+0.0985.90-0.02

Актриса Елена Валюшкина заявила, что Абдулов уговорил ее раздеться в кадре

Актриса Елена Валюшкина поделилась в передаче "Однажды…" впечатлениями от съемок с Александром Абдуловым в фильме "Формула любви".

Валюшкина заявила, что Абдулов уговорил ее раздеться в кадре
© Газета.Ru

Валюшкина рассказала, что Абдулов приносил на съемки "безумные" идеи и активно участвовал в процессе создания фильма.

Актриса призналась, что коллега уговорил ее раздеться в кадре. Она отметила, что даже режиссеру картины Марку Захарову этого не удалось, но Абдулов смог.

"Он (Абдулов) как-то пришел, нашел правильные слова. Сказал: "Ты пойми, ты будешь первая!" Свое обаяние чертовское на меня накинул", - отметила Валюшкина.

Валюшкина добавила, что Захаров обожал Абдулова, именно поэтому ему "было дозволено все" на съемочной площадке.

Музыкальная комедия "Формула любви" создана по мотивам повести Алексея Толстого "Граф Калиостро".

Сценарий к картине написал Григорий Горин.

В ролях - Нодар Мгалоблишвили, Елена Валюшкина, Александр Михайлов, Елена Аминова, Александр Абдулов, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер, Александра Захарова, Леонид Броневой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий