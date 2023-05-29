Актриса Елена Валюшкина заявила, что Абдулов уговорил ее раздеться в кадре
Актриса Елена Валюшкина поделилась в передаче "Однажды…" впечатлениями от съемок с Александром Абдуловым в фильме "Формула любви".
Валюшкина рассказала, что Абдулов приносил на съемки "безумные" идеи и активно участвовал в процессе создания фильма.
Актриса призналась, что коллега уговорил ее раздеться в кадре. Она отметила, что даже режиссеру картины Марку Захарову этого не удалось, но Абдулов смог.
"Он (Абдулов) как-то пришел, нашел правильные слова. Сказал: "Ты пойми, ты будешь первая!" Свое обаяние чертовское на меня накинул", - отметила Валюшкина.
Валюшкина добавила, что Захаров обожал Абдулова, именно поэтому ему "было дозволено все" на съемочной площадке.
Музыкальная комедия "Формула любви" создана по мотивам повести Алексея Толстого "Граф Калиостро".
Сценарий к картине написал Григорий Горин.
В ролях - Нодар Мгалоблишвили, Елена Валюшкина, Александр Михайлов, Елена Аминова, Александр Абдулов, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер, Александра Захарова, Леонид Броневой.