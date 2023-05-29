Валюшкина заявила, что Абдулов уговорил ее раздеться в кадре

Актриса Елена Валюшкина поделилась в передаче "Однажды…" впечатлениями от съемок с Александром Абдуловым в фильме "Формула любви".

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Валюшкина рассказала, что Абдулов приносил на съемки "безумные" идеи и активно участвовал в процессе создания фильма.

Актриса призналась, что коллега уговорил ее раздеться в кадре. Она отметила, что даже режиссеру картины Марку Захарову этого не удалось, но Абдулов смог.

"Он (Абдулов) как-то пришел, нашел правильные слова. Сказал: "Ты пойми, ты будешь первая!" Свое обаяние чертовское на меня накинул", - отметила Валюшкина.

Валюшкина добавила, что Захаров обожал Абдулова, именно поэтому ему "было дозволено все" на съемочной площадке.

Музыкальная комедия "Формула любви" создана по мотивам повести Алексея Толстого "Граф Калиостро".