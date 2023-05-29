Элизабет Олсен советует подписывать краткосрочные контракты

«Некоторые люди спрашивали меня об этом. Если вы, скажете: "О Боже, это самое весёлое, что у меня когда-либо было, и я так люблю этого персонажа, что хочу сделать это снова", у вас будет больше творческого контроля над следующим фильмом. Затем она пошутила: "Не говорите это Дэвиду Галлузи. Он занимается деловыми вопросами в Marvel», — сказала она.