Элизабет Олсен советует подписывать краткосрочные контракты

Элизабет Олсен советует новым звездам Marvel подписывать краткосрочные контракты
Элизабет Олсен советует новым актёрам кинематографической вселенной Marvel подписывать краткосрочные контракты. На данном этапе карьеры актрису можно смело назвать ветераном голливудской индустрии. Так что звезда даёт дельные советы тем, кто только желает присоединиться к волшебному миру.
Недавно Элизабет беседовала с Джошем Хоровицем в подкасте Happy Sad Confused. Актриса сказала, что в наше время лучше соглашаться только на один проект Marvel, чтобы получить больше творческого разнообразия.
«Некоторые люди спрашивали меня об этом. Если вы, скажете: "О Боже, это самое весёлое, что у меня когда-либо было, и я так люблю этого персонажа, что хочу сделать это снова", у вас будет больше творческого контроля над следующим фильмом. Затем она пошутила: "Не говорите это Дэвиду Галлузи. Он занимается деловыми вопросами в Marvel», — сказала она.
Олсен играет Ванду или Алую ведьму с 2014 года, а также появлялась в других проектах про Доктора Стрэнджа и в двух фильмах о Капитане Америке.