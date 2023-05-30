Алина Ланина — о новом сезоне "СашаТаня" и личной жизни

Верная жена олигарха Сергеева из «СашаТаня», звезда первого российского супергеройского эпика «Защитники» — всё это Алина Ланина. Актриса недавно стала мамой во второй раз, теперь у нее сын и дочка.

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По случаю выхода нового сезона небезызвестного семейного ситкома телеканала ТНТ «СашаТаня», который и прославил Алину, мы поговорили с девушкой про поцелуи с Сильвестром Сергеевым, живот в кадре и сумасшедший график жизни мамы двоих детей и востребованной артистки.

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— Алина, проекту «СашаТаня» уже 10 лет, а помните ли момент, когда туда попали?

— Конечно, я помню момент кастинга, это было девять лет назад. Мне прислали короткое сообщение, что ищут Еву — жену Сильвестра-олигарха. Я, молодая актриса, боязливо относилась к таким клише, я только закончила тогда институт, мне не хотелось состояться в одном амплуа, поэтому я сразу, не раздумывая, сказала: «Нет, спасибо, я на этот кастинг не пойду». Но они настаивали, пояснили, что Ева — жена олигарха, которая не любит деньги, она действительно любит своего мужа, и это настоящая любовь.

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Я пошла на кастинг, думала, что это что-то очень эпизодическое, маленькое, буквально несколько съемочных дней, и уж точно не могла предположить, что эта роль станет такой узнаваемой и что я буду ассоциироваться с этим проектом, а для кого-то этот проект станет моим главным.

— Были какие-то творческие разногласия с коллегами и режиссёром?

— Нет, никаких разногласий не было. Мы уже семья, и мы достаточно дружны. В первые месяцы, наоборот, «заглядывала в рот» и Вале, и Андрею, и Алексею, потому что они за время работы в «Универе», и в «СашеТане» смогли поймать жанр ситкома, а для меня это было в новинку.

Я уже не застала тот период, когда снимали в картонных декорациях с закадровым смехом — классический ситком в его американском виде. Когда я пришла, то уже были настоящие рублевские локации, вертолеты, дорогие машины. Конечно, это все было очень красиво. Я просто наслаждалась такими интересными съемками и старалась не испортить весь этот праздник комедии.

— Вы были знакомы с вашим экранным мужем Сильвестром — актёром Алексеем Климушкиным до съёмок в сериале?

— На самом деле меня очень часто спрашивают, в курсе ли Сильвестр, когда я выкладываю фото с семейного отдыха? А когда я рожала своих малышей, мне писали: «Это от Сильвестра?» Нас действительно поженили, но я думаю, что здесь срабатывает эффект присутствия в чужой жизни, когда каждый день приходишь домой, включаешь телевизор, видишь героев и начинаешь считать, что они уже твоя семья. А уж сколько удивления у людей, когда они меня видят в МФЦ и в обычных магазинах, потому что сразу спрашивают, где же яхты и бриллианты?

— Как относится ваш реальный муж к поцелуям в кадре? Приходилось ли спрашивать у него разрешения?

— Нет-нет, мы изначально не смогли бы дружить, если бы возникали подобные вопросы, никогда бы не поженились и не родили двоих детей. Тем более что он сам из индустрии и прекрасно знает, как устроена вся техническая часть актерской профессии. Никаких вопросов не возникает, потому что их там и быть не может, это действительно очень рутинная история. Я всегда на вопрос про поцелуи говорю, что это как целоваться дома со стеной, потому что это не что-то интимное и закрытое, а напряженная рабочая атмосфера: сорок человек вокруг, нужно думать про реплики и актерские задачи, не перекрывать свет — это история без реального подключения. Романы с коллегами возникают, как и во всех профессиональных сферах, вне рабочего графика.

— Супруг вообще не ревнует вас к партнёрам? Вы разговаривали с ним на эту тему?

— Мы с мужем в первую очередь друзья, партнеры, и, скорее, будем вместе репетировать, как подойти к поцелую в сцене, чем он будет ревновать. Он начнет, скорее, переживать за то, чтобы всё у меня получилось, и я выглядела убедительно, а не вставлять палки в колеса. Конечно же, наша с ним обычная жизнь полна бытовых сложностей, особенно с двумя маленькими малышами. Мы обсуждаем, что приготовим на ужин, как воспитывать детей, врачей, педиатров, пеленки, а не вот это все. Потому что для актерской жизни это обычные потоковые вещи, когда ты просто ходишь на работу. Мы как партнеры ничего друг другу не должны, кроме взаимного восхищения и помощи, если она требуется.

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— А что самого запоминающегося происходило на площадке во время съёмок последнего сезона? Раскройте нам всю подноготную, если можно…

— Ну, например, большая часть красивых пирожных и других продуктов, которые светятся в кадре — пластмассовые. Это сделано для того, чтобы мы могли долго и красиво снимать, а наши пирожные не таяли, и фрукты не портились. Вместо коньяка, который очень любит Сильвестр, наливают холодный чай.

— Говорят, кафе настоящее!

— Да, оно реальное. Пока у нас съемка в одном зале, остальные свободны. Поэтому у нас возникали ситуации, когда мы снимали какие-то а-ля похороны, все ходили в черном, а в соседнем зале шёл настоящий детский праздник, там шумели. В итоге, делали так, что весь детский утренник замолкал, и мы снимали кусочек нашей сцены. А затем, пока у нас шла перестановки света и репетиции, дети праздновали дальше.

Еще бывает, приходят какие-то обычные посетители в маленький зал и заказывают кофе. Он готовится ровно в том месте, где мы реально снимаем нашу барную стойку, где пиццу пекут. Тогда мы останавливаем съемку для того, чтобы бармен смог приготовить кофе посетителю, потому что это достаточно шумный процесс.

— Многих интересует, где находится реально дом на Рублевке, квартира Саши и Тани и прочее?

— Все локации находятся в реальных местах, это не декорации. Кроме квартиры Саши и Тани — единственная выстроенная большая декорация. Что касается домов на Рублевке, тут есть интересный момент. Обычно, если локацию заявили, она остаётся одна и та же на много лет. Но забавно, что именно «СашаТаня» — это единственный проект, в котором мы снимаем дом Сильвестра и Евы в абсолютно разных локациях.

Изначально продюсеры так придумали — бесконечно огромный дом, в котором сотни спален, сотни ванных комнат, сотни залов и кухонь. Таким образом, сценаристы и продюсеры решили проблему с объектами, чтобы не приходилось восемь лет снимать и договариваться с одним и тем же хозяином дома. И при этом в кадре меняется картинка, и зритель может наблюдать абсолютно разные интересные классные локации в реальных домах.

— Вы дважды беременной снималась в «СашаТане». Расскажите, как себя чувствовали оба раза на съёмках «СашаТаня» и как удавалось скрывать живот?

— Да, дважды получилось, что мы снимали и не на ранних сроках. Методом проб и ошибок было выяснено, что для скрытия фигуры не подходят широкие вещи и вообще свободные вещи, они скорее добавят объема еще больше, и беременность подчеркнут. Поэтому мы спасались юбками-карандашами черного цвета, монохромом. Таким образом, даже на восьмом месяце, если я надевала на себя достаточно открытую блузку с юбкой карандашом, то в анфас вообще не было видно живота. Я вставала даже на общих планах, ничего не держала в руках и было совершенно незаметно в кадре. Главное, не сильно разворачиваться боком. Но я лично вижу, что на лице всё-таки беременность отражается: щеки в два раза больше, как минимум. Женское лицо ведь меняется, в том числе вместе с фигурой во время беременности.

— Если бы врач сказал, что нельзя сниматься, а надо лежать, вы бы прервали съёмочный процесс?

- Конечно, если бы были медицинские показания, то я бы не продолжала никакую рабочую деятельность. Я нормальная мама, не карьеристка настолько, чтобы подвергать опасности себя и детей. Но, слава богу, обе беременности прошли легко. Я не испытывала никаких ограничений физических, поэтому была рада, что могу спокойно работать.

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— А когда вы вышли на площадку после появления на свет сына?

— Когда малышу исполнилось шесть месяцев. Был создан банк молока на случаи, когда разлука недолгая. Тогда малыш ждал меня дома. В полный съёмочный день, а это 12 часов плюс дорога, няня или папа привозили сына на площадку, он ел и спал в вагончике, играл в рублевских домах, пока мы снимали новые серии. К году уже вовсю ел полноценную еду, и на площадку его перестали привозить. Так что кормила его я до и сразу после работы.

— На съёмках фильма «Любовники» вы, кажется, ещё и кормили сына между съёмками. Расскажите, как вам это удавалось?

— Я постаралась правильно организовать вскармливание, изучала тему и консультировалась с педиатрами. При этом я кормлю по требованию, строгих диет не соблюдаю. В фильме «Любовники» была забавная история как раз из-за того, что съемки происходили в основном в ночное время. Вот, например, сцена, когда моя героиня заходит, целуется очень страстно с героем Золотовицкого в отеле, а тут уже сидят Рома Курцын и Паша Прилучный и начинают свою воспитательную беседу по отношению ко мне.

Мы это снимали ночью в отеле, поэтому пришлось снять соседний номер с хорошей, темной, тихой зоной, с кроватью. Между дублей я прибегала в соседний номер — кормила и возвращалась в кадр. Всё это время сын находился там с папой. То же самое происходило в сцене, где мы под дождем с женщинами бежим нападать на наших героев. Лёвушка был в вагончике с папой. Они там сидели, ждали, пока я сниму эти коротенькие сцены.

— Вы стали мамой во второй раз в январе, дочка была запланированной или случайно узнали о беременности?

— Обе мои беременности не запланированы. Самый лучший вариант для таких трудоголиков как я, дети сами выбрали время и место своего рождения, иначе можно было бы не дождаться, пока я сама соберусь.

— Расскажите о выборе имени для дочки. Почему именно такой выбор?

— Помню, что утром за завтраком сказали одновременно, что, если будет девочка, назовем ее Надежда. Почему? — Наверное, нужно будет дождаться, пока наша Наденька, дай бог, вырастет и расскажет, почему она хотела быть Надеждой. Потому что как еще по-другому объяснить такой стопроцентный выбор обоих родителей, я не знаю. При этом мы прошлись по всем словарям, но никаких других имен не захотелось. В общем, Надя стала редким именем, как в фильме «Ирония судьбы».

— Многие актрисы откладывают беременность, так как боятся, что это негативно скажется на их работе. У вас были такие опасения?

— Нет, опасений никаких не было. Я же не работаю в театре советского периода, сейчас другое время. Я лично себе никогда не представляла, что до 80 лет буду сидеть в каком-то театре, бороться за свое место под солнцем. При этом я люблю свою основную работу актерскую, она доставляет мне радость, но я вижу мир и жизнь шире, мне хочется прожить много разных жизней и в один день. Я никогда не исключала, что могу заниматься чем-то еще, особенно когда наступают периоды затишья, нет кастингов и съемок. Здесь сложность для женщины, скорее, в том, чтобы просто перестроить свой размеренный образ жизни, научиться организовывать жизнь своих детей.

— Какой сейчас график жизни у молодой мамы?

— Сейчас я в кастингах, в съемках, строю дом мечты, у меня есть мой блог и двое детей. И, наверное, сейчас переживаю пик своей жизнедеятельности, отдохну на пенсии, как говорится. Получается, что 60% сейчас занимает у меня материнство, 20% блог и прочие с ним связанные вещи, 20% кастинги и еще 10% на свою личную жизнь, на дом мечты.

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Я максимально стараюсь делегировать всё специалистам. Это, конечно, дорого, но зато всё можно совмещать одновременно. Безусловно у меня есть помощники, и на стройке работают дизайнеры и прорабы, а дома есть две сменяющие друг друга няни. От чего пришлось отказаться в этот период, так это от всяческих красных дорожек и мероприятиий. Я их не посещаю в силу того, что это вечернее время, когда малышей нужно укладывать спать и когда я им очень нужна, поэтому все дела до обеда.

— Кто помогает вам справляться с двумя детьми? Ваш муж принимает активное участие?

— Бабушек, подруг, сестер, братьев, которых можно попросить посидеть два-три часа с детьми нет, поэтому есть папа и две помощницы. Папа принимает активное участие в жизни детей, он отличный семьянин и отличный отец. Сейчас старший проводит с ним больше времени, после рождения дочки в силу того, что малышка нуждается больше во мне, как в молоке и в тепле. А сыну как раз уже 2,5 года, когда нужно бегать, прыгать, веселиться. Но это не отменяет наши отдельные выезды с сыном, где мы только вдвоем, для того, чтобы, не возникало дефицита внимания мамы.

Меня часто начинают ругать за то, что у меня есть няни. Но я не верю в то, что есть какие-то случаи, когда женщина с погодками, с необходимостью работать и зарабатывать, может таким образом справляться легко и прекрасно, без ущерба для своей и детской психики.

— Хотелось бы поговорить о вашем сыночке. Артистические таланты он уже проявляет?

— Сын пока не проявляет, слава богу, каких-то супер-артистических навыков. Скорее дочка, хоть и маленькая, но уже достаточно болтливая, активная. Сын — спокойный мальчик, любит паззлы, конструкторы, любит посидеть, подумать. Сейчас у него мои волосы, мой нос, достаточно светлая кожа. Но у обоих детей вся мимика папина. Поэтому когда на фотографиях на них смотрят, кажется, что похожи на меня, но как только они начинают двигаться, то сразу говорят, что похожи на папу.

— Алина, о вашем супруге вы мало рассказываете. Раскройте секрет, как с ним познакомились? Просто вы как-то говорили, что на улице не знакомитесь…

— Я бы до сих пор не стала знакомиться на улице. Мне это неуютно. Мы должны где-то встретиться так, чтобы это было неспециально. Поэтому с мужем, с отцом моих детей, мы познакомились на съемочной площадке, год дружили, общались, потом уже начали встречаться.

— Ваш муж имеет отношение к киноиндустрии. Это помогает в семейной жизни или наоборот мешает?

— Конечно, помогает. У нас с ним общие интересы, он помогает мне с самопробами, с подготовкой к съемкам, к спектаклям. Он педагог по актерскому мастерству и речи, также режиссер по образованию, ему есть чем мне помочь в буквальном смысле. Ну и, конечно, мы с ним одинаково смотрим фильмы, спектакли, есть с кем разделить после съемочного дня все свои эмоции.Он всегда меня поймет и не будет задавать глупые вопросы про поцелуи и прочее.

— Когда есть свободное время, как вы его проводите сейчас?

— Свободного времени в его классическом понимании, конечно же, у меня сейчас нет. Но бывает, появляются моменты между кастингами, встречами, блогом и съемками, условные 30—40 минут, когда можно просто посидеть в кафе и посмотреть на прохожих, попить вкусный кофе. А иногда, когда у меня только малышка на руках, я стараюсь усилием воли убрать телефон и никому ни на что не отвечать, а просто погулять с дочкой. Когда я сейчас остаюсь одна с одним ребенком, для меня это уже отдых. Раньше, конечно, я бы посмеялась над этим.

Что касается работы, у нас очень часто бывают моменты, когда есть возможность перезагрузиться, например, во время грима спокойненько закрыть глаза и просто отдохнуть. Для меня очень важно выделять время днем, когда я вообще все убираю из рук. Это буквально 10 минут. Кто-то в этот момент медитирует, а я стараюсь молиться и благодарить Бога за все, что я имею в своей жизни.

— За рулем продолжаете ездить и сейчас?

— За рулем я больше 15 лет. Мой первый молодой человек был профессиональным гонщиком, он обучал меня безопасному управлению автомобилем. Я люблю это дело. Могу только отметить, что когда я была глубоко беременной, оба раза я чувствовала, что рассеянная, и у меня не хватает энергии сосредоточиться чтобы управлять автомобилем. Тогда я предпочитала ездить на такси, потому что чувствовала, что не могу отвечать за безопасность своих действий.

— Раскройте планы: когда планируете снова выйти на съёмочную площадку?