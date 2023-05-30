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10 знаменитых пар, которые сыграли любовь в кино

Зачем играть любовь, когда можно любить по-настоящему?

10 знаменитых пар, которые сыграли любовь в кино
© Кадр из сериала «Шоу 70-х»

Не уверены, что логика у звезд была такой изначально, но их отношения на экране подпитывала реальная симпатия, которая затем вылилась в нечто большее.

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Спойлер: хэппи-энд ждал не всех.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Пара познакомилась на съемках молодежного проекта «Шоу 70-х»: согласно сценарию Миле, которой не было и 18, предстояло поцеловать своего будущего мужа — Эштона. Молодые актеры едва ли догадывались, что судьба сведет их снова. Настоящие отношения начались лишь спустя 15 лет, у обоих за плечами были продолжительные романы с другими знаменитостями: Эштон в свое время женился на Деми Мур, а Мила почти 10 лет крутила роман с Маколеем Калкиным. Сейчас у пары двое детей: не так давно в прессе появлялись слухи о разводе, но влюбленные лишь высмеяли их в шуточном видео.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Джон Сноу и его возлюбленная Игритт в хите HBO «Игра престолов» разделили немало романтических сцен. Между актерами, сыгравшими героев драмы, в какой-то момент вспыхнула страсть, и неудивительно: они проводили уйму времени вместе не только на площадке, но и за ее пределами. Сериал принес Киту и Роуз мировую славу и любовь. Но не все так сказочно: Кита Харингтона измучил затянувшийся проект, и он перестал справляться с нагрузкой, в результате начал злоупотреблять алкоголем. Но все обошлось, актер взял себя в руки и прошел курс лечения. Звезды впервые стали родителями в 2020 году, а в феврале появились новости о второй беременности.

Риз Уизерспун и Райан Филипп

Когда Риз и Райану предложили сыграть пару в «Жестоких играх», они уже вовсю встречались, так что притворяться перед камерой не пришлось. А познакомились коллеги на вечеринке в честь дня рождения актрисы. Уизерспун исполнился 21 год. Будущий ухажер отпустил в адрес именинницы шутку, неловкую настолько, что он решил извиниться по электронной почте. Слово за слово, и понеслось. Накануне миллениума у знаменитостей родилась дочь Ава, а четыре года спустя, в 2003-м, — сын Диксон. Но отношения уже трещали по швам и закончились так же неловко, как и начинались, во время бракоразводного процесса супруги не стеснялись критиковать друг друга.

Дэниел Крейг и Рейчел Вайс

Супруги познакомились еще в 90-х, но на отношения тогда не было и намека. Они поддерживали дружескую связь, не более того. Попробовать себя в роли любовников Дэниел и Рэйчел смогли годы спустя: им предстояло сыграть супружескую пару в триллере «Дом грез» — фильм вышел на экраны в 2011 году. Актеры, похоже, капитально вжились в роль — до сих пор вместе, правда об их семейной жизни мало что известно: знаменитости подтвердили рождение дочери в 2018 году, но об отношениях не распространяются. А когда журналисты спрашивают о личной жизни прямо, заявляют, что все у них хорошо, но не дают ни капли подробностей.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Еве Мендес было не в первой играть сексуальную подружку главного героя, когда она получила роль в «Месте под соснами». Типичная для нее роль неожиданно закончилась реальным романом, который поначалу никому не казался серьезным. Актриса не боялась показать характер. Возможно, это Райана и подкупило. Они принципиально не появляются вместе на красных дорожках и не выставляют личную жизнь напоказ. Лишь изредка Ева заигрывает с журналистами, намекая на изменения в жизни. Например, на тайную свадьбу, кадров которой, разумеется, мир так и не увидел. К слову, пара воспитывает двух дочерей.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Майли и Лиама свела романтическая комедия «Последняя песня» в 2009 году. Ромком в их жизни затянулся на целых 10 лет. В феврале 2011 года пара рассорилась и даже временно распалась, но вскоре актеры воссоединились, правда Майли успела завести интрижку, но Лиам благородно простил любимой такой «сюжетный поворот». Отношения напоминали аттракцион: то пара объявила о помолвке, то стало известно об очередном расставании. Все же свадьба состоялась — в кругу самых близких. Но брак не протянул и года.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Супруги играли главные роли в фильме «Зеленый фонарь», на съемках которого и познакомились. Повода для слухов о романе они не давали. И правильно: Блейк Лайвли строила отношения с Леонардо ДиКаприо, Райан Рейнольдс и вовсе был женат на Скарлетт Йоханссон. Однако спустя некоторое время в прошлых романах были поставлены точки, коллег по площадке стали часто видеть вместе в обычной жизни и даже успели обвинить в попытке таким образом пропиарить не самый успешный супергеройский фильм. События развивались стремительно, спустя несколько месяцев актеры приобрели совместное жилье, и вскоре стало известно о свадьбе. Рейнольдс и Лайвли в настоящий момент счастливые многодетные родители и всеми любимая пара Голливуда — их чувство юмора невозможно игнорировать.

Анна Фэрис и Крис Пратт

Крис Пратт и Анна Фэрис приняли решение расстаться в 2018 году. Восемь лет брака закончились подтверждением развода в соцсетях. Считается, что семью погубили карьерные успехи Криса — супруги перестали понимать друг друга. В одном из интервью Анна прозрачно намекнула, что нужно уметь разграничивать публичную и личную жизнь. Актеру, по всей видимости, это давалось непросто, а его супругу одновременно раздражали публичность и слухи о разводе, когда она отсутствовала на людях слишком долго. А начиналось все романтично, когда фильм с участием звезд «Отвези меня домой» вышел на экраны, звезды уже были женаты. Правда, с момента съемок на тот момент прошло уже около четырех лет. У пары есть совместный сын.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Супруги Блумквисты из «Фарго» недаром органично смотрятся в сериале — между ними сразу пробежала симпатия, но не страсть. Актеры сошлись на почве трудоголизма: бесконечно репетировали совместные сцены и постепенно начали замечать, что им комфортно в компании друг друга. Вскоре Кирстен рассталась с Гарретом Хедлундом — к слову, партнером по другим съемкам, — а на публичных мероприятиях стала появляться не иначе как под руку с Джесси Племонсом. Несколько месяцев роман удавалось держать в тайне, но затем на безымянном пальце актрисы появилось обручальное кольцо. А впоследствии стало известно о беременности. Супругам повезло сыграть пару снова в фильме «Власть пса» 2021 года.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

На момент знакомства с Анджелиной Брэд был женат на Дженнифер Энистон, но брак не помешал ему увлечься партнершей по съемкам в комедии «Мистер и миссис Смит». Вскоре об отвергнутой бывшей актера все забыли: Джоли и Питт казались образцово-показательной парой с шестью детьми, часть из которых приемные. Почти 10 лет дело до свадьбы не доходило, но в 2014 году пара узаконила отношения. Звездная семья регулярно проходила испытание на прочность многочисленными скандалами: то Джоли заподозрит супруга в измене, то Питт недоволен, что благоверная указывает ему, с кем дружить, и критикует за вредные привычки. На правах режиссера Анджелина сняла скучную ленту о закате брака «Лазурный берег», где и снялась с мужем. Проект получился вещим — надо было снимать ромком! Не секрет, что брак суперзвезд завершился судебными тяжбами.

Актеры, Отвези меня домой, Последняя песня, Жестокие игры, Дом грез, Мистер и миссис Смит, Лазурный берег, Зелёный Фонарь, Место под соснами, Игра престолов, Фарго, Анна Фэрис, Джесси Племонс, Гаррет Хедлунд, Райан Филипп, Майли Сайрус, Роуз Лесли, Ева Мендес, Лиам Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Крис Пратт, Джон Сноу, Райан Рейнольдс, Мур Деми, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Рейчел Вайс, Эштон Катчер, Мила Кунис, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Дэниел Крейг, Райан Гослинг, Леонардо ДиКаприо
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