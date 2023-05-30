10 знаменитых пар, которые сыграли любовь в кино

Зачем играть любовь, когда можно любить по-настоящему?

© Кадр из сериала «Шоу 70-х»

Не уверены, что логика у звезд была такой изначально, но их отношения на экране подпитывала реальная симпатия, которая затем вылилась в нечто большее.

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Спойлер: хэппи-энд ждал не всех.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Пара познакомилась на съемках молодежного проекта «Шоу 70-х»: согласно сценарию Миле, которой не было и 18, предстояло поцеловать своего будущего мужа — Эштона. Молодые актеры едва ли догадывались, что судьба сведет их снова. Настоящие отношения начались лишь спустя 15 лет, у обоих за плечами были продолжительные романы с другими знаменитостями: Эштон в свое время женился на Деми Мур, а Мила почти 10 лет крутила роман с Маколеем Калкиным. Сейчас у пары двое детей: не так давно в прессе появлялись слухи о разводе, но влюбленные лишь высмеяли их в шуточном видео.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Джон Сноу и его возлюбленная Игритт в хите HBO «Игра престолов» разделили немало романтических сцен. Между актерами, сыгравшими героев драмы, в какой-то момент вспыхнула страсть, и неудивительно: они проводили уйму времени вместе не только на площадке, но и за ее пределами. Сериал принес Киту и Роуз мировую славу и любовь. Но не все так сказочно: Кита Харингтона измучил затянувшийся проект, и он перестал справляться с нагрузкой, в результате начал злоупотреблять алкоголем. Но все обошлось, актер взял себя в руки и прошел курс лечения. Звезды впервые стали родителями в 2020 году, а в феврале появились новости о второй беременности.

Риз Уизерспун и Райан Филипп

Когда Риз и Райану предложили сыграть пару в «Жестоких играх», они уже вовсю встречались, так что притворяться перед камерой не пришлось. А познакомились коллеги на вечеринке в честь дня рождения актрисы. Уизерспун исполнился 21 год. Будущий ухажер отпустил в адрес именинницы шутку, неловкую настолько, что он решил извиниться по электронной почте. Слово за слово, и понеслось. Накануне миллениума у знаменитостей родилась дочь Ава, а четыре года спустя, в 2003-м, — сын Диксон. Но отношения уже трещали по швам и закончились так же неловко, как и начинались, во время бракоразводного процесса супруги не стеснялись критиковать друг друга.

Дэниел Крейг и Рейчел Вайс

Супруги познакомились еще в 90-х, но на отношения тогда не было и намека. Они поддерживали дружескую связь, не более того. Попробовать себя в роли любовников Дэниел и Рэйчел смогли годы спустя: им предстояло сыграть супружескую пару в триллере «Дом грез» — фильм вышел на экраны в 2011 году. Актеры, похоже, капитально вжились в роль — до сих пор вместе, правда об их семейной жизни мало что известно: знаменитости подтвердили рождение дочери в 2018 году, но об отношениях не распространяются. А когда журналисты спрашивают о личной жизни прямо, заявляют, что все у них хорошо, но не дают ни капли подробностей.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Еве Мендес было не в первой играть сексуальную подружку главного героя, когда она получила роль в «Месте под соснами». Типичная для нее роль неожиданно закончилась реальным романом, который поначалу никому не казался серьезным. Актриса не боялась показать характер. Возможно, это Райана и подкупило. Они принципиально не появляются вместе на красных дорожках и не выставляют личную жизнь напоказ. Лишь изредка Ева заигрывает с журналистами, намекая на изменения в жизни. Например, на тайную свадьбу, кадров которой, разумеется, мир так и не увидел. К слову, пара воспитывает двух дочерей.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Майли и Лиама свела романтическая комедия «Последняя песня» в 2009 году. Ромком в их жизни затянулся на целых 10 лет. В феврале 2011 года пара рассорилась и даже временно распалась, но вскоре актеры воссоединились, правда Майли успела завести интрижку, но Лиам благородно простил любимой такой «сюжетный поворот». Отношения напоминали аттракцион: то пара объявила о помолвке, то стало известно об очередном расставании. Все же свадьба состоялась — в кругу самых близких. Но брак не протянул и года.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Супруги играли главные роли в фильме «Зеленый фонарь», на съемках которого и познакомились. Повода для слухов о романе они не давали. И правильно: Блейк Лайвли строила отношения с Леонардо ДиКаприо, Райан Рейнольдс и вовсе был женат на Скарлетт Йоханссон. Однако спустя некоторое время в прошлых романах были поставлены точки, коллег по площадке стали часто видеть вместе в обычной жизни и даже успели обвинить в попытке таким образом пропиарить не самый успешный супергеройский фильм. События развивались стремительно, спустя несколько месяцев актеры приобрели совместное жилье, и вскоре стало известно о свадьбе. Рейнольдс и Лайвли в настоящий момент счастливые многодетные родители и всеми любимая пара Голливуда — их чувство юмора невозможно игнорировать.

Анна Фэрис и Крис Пратт

Крис Пратт и Анна Фэрис приняли решение расстаться в 2018 году. Восемь лет брака закончились подтверждением развода в соцсетях. Считается, что семью погубили карьерные успехи Криса — супруги перестали понимать друг друга. В одном из интервью Анна прозрачно намекнула, что нужно уметь разграничивать публичную и личную жизнь. Актеру, по всей видимости, это давалось непросто, а его супругу одновременно раздражали публичность и слухи о разводе, когда она отсутствовала на людях слишком долго. А начиналось все романтично, когда фильм с участием звезд «Отвези меня домой» вышел на экраны, звезды уже были женаты. Правда, с момента съемок на тот момент прошло уже около четырех лет. У пары есть совместный сын.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Супруги Блумквисты из «Фарго» недаром органично смотрятся в сериале — между ними сразу пробежала симпатия, но не страсть. Актеры сошлись на почве трудоголизма: бесконечно репетировали совместные сцены и постепенно начали замечать, что им комфортно в компании друг друга. Вскоре Кирстен рассталась с Гарретом Хедлундом — к слову, партнером по другим съемкам, — а на публичных мероприятиях стала появляться не иначе как под руку с Джесси Племонсом. Несколько месяцев роман удавалось держать в тайне, но затем на безымянном пальце актрисы появилось обручальное кольцо. А впоследствии стало известно о беременности. Супругам повезло сыграть пару снова в фильме «Власть пса» 2021 года.

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