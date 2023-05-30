Никите Ефремову — 35: лучшие роли актера
30 мая свой день рождения празднует актер Никита Ефремов. Сегодня звезде российского кинематографа исполняется 35 лет.
Сын знаменитого актера начал сниматься в кино в 16 лет: в 2004 году он впервые появился в эпизодах сериала "Моя прекрасная няня". С тех пор прошло 19 лет, роли стали главными, а количество предложений кратно увеличилось.
По случаю дня рождения Никиты Ефремова делимся лучшими фильмами и сериалами с его участием в материале "Рамблера".
"Нулевой пациент"
Именно благодаря этому сериалу Никита Ефремов стал известен широкой публике. В проекте он исполнил роль сына московского чиновника Дмитрия Гончарова, который возглавляет лабораторию по изучению ВИЧ и вместе с врачом из провинции пытается расследовать вспышку инфекции в СССР.
"Эта история произвела на меня очень мощное впечатление — история огромной страны, рассказанная через судьбы людей. Мой персонаж — врач, который занимался этой темой еще до начала событий. Он осознавал, что будет эпидемия и пора бить тревогу, но столкнулся как с сопротивлением системы, так и с неверием людей", — делился Никита Ефремов в одном из интервью.
"Оффлайн"
Сериал "Оффлайн" Кирилла Плетнева — детективный триллер о герое, который живет двумя жизнями: порядочного IT-специалиста и семьянина, с одной стороны, и создателя приложения, помогающего распространять запрещенные вещества, — с другой. В один момент появляется хакер Анонимус, который угрожает пользователям опасного приложения расправой.
"Тетрис"
Актер снимается не только в российском кино. Недавно вышел голливудский фильм "Тетрис" режиссера Джона С. Бейрда, в котором он исполнил одну из главных ролей — советского программиста Алексея Пажитнова, создавшего головоломку "Тетрис". Картина основана на реальных событиях. Ее действие происходит в 1988 году в Лас-Вегасе.
"Хороший человек"
Сериал "Хороший человек" снял режиссер Константин Богомолов. Ефремов в проекте сыграл следователя Ивана Крутихина в городке Вознесенске. Вместе со следовательницей из столицы, которую прислали туда в помощь местным, они расследуют серийные убийства. "Хороший человек" основан на реальной истории ангарского маньяка Михаила Попкова, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство десятков женщин.