Чем удивил новый фильм «Тетрис» с Ефремовым в главной роли

На стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера биографического фильма Джона Бейрда «Тетрис» с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном в главных ролях. Как встретили картину зрители, и стоит ли она потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма "Тетрис"

1988 год, Лас-Вегас. Глава компании Bullet-Proof Software Хэнк Роджерс отправляется на игровую выставку, чтобы презентовать свой новый продукт. В ходе мероприятия Хэнк натыкается на стенд с «Тетрисом» и сразу же влюбляется. Охваченный желанием во что бы то ни стало приобрести права на игру, Роджерс отправляется в Москву, чтобы лично встретиться с ее изобретателем — Алексеем Пажитновым, работающим в одной из госструктур. Правда, Хэнк не единственный, кто заинтересован в покупке видеоигры, которой предстоит стать культовой. Вместе с ним в СССР приезжает еще несколько бизнесменов, преследующих ту же цель. Подозрительные иностранцы тут же привлекают внимание представителей КГБ.

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В главных ролях фильма, основанного на реальных событиях, снялись Никита Ефремов, Тэрон Эджертон, Софья Лебедева, Олег Штефанко, Роджер Аллам и другие. Зрители и критики высоко оценили игру актерского состава, отметив, что каст — одна из причин, по которым стоит посмотреть этот фильм.

Кадр из фильма "Тетрис"

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 80 % из 148 отзывов критиков положительные, со средней оценкой 6,6/10. По единодушному мнению, хоть картина и не имеет такого же быстрого темпа и не вызывает привыкания, как игра, но предлагает веселый, задорный рассказ об истории, стоящей за 8-битной классикой.

Вот, что о «Тетрисе» пишут пользователи:

«Кино местами захватывающе, местами утомительно — иногда забываешь о чем этом фильм, начинаешь путаться в названиях прав, которые никак не хотят продавать упертые русские».