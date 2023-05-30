Умер актер Мишель Коте

Скончался Мишель Коте, канадский актер кино и ТВ, режиссер и сценарист. Об этом сообщила его семья. Одному из самых известных артистов Квебека было 72 года.

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Как уточнено, у Коте был рак костного мозга - болезнь вынудила Мишеля оставить профессию чуть больше года назад.

Коте родился в Квебеке 25 июня 1950 года. Снимался с начала 80-х: "При свете Луны", "Выход", "В животе дракона", "Черный список", "Последний тоннель", десятки других.