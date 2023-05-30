Звезда порно рассказала об отношении семьи к ее карьере

Популярная австралийская порноактриса Анджела Уайт заявила, что семья с пониманием относится к ее карьере в индустрии контента для взрослых. Об этом она рассказала в подкасте комедиантки Уитни Каммингс на YouTube.

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«Мне очень повезло, что моя семья относится с пониманием к тому, чем я занимаюсь. (...) У многих порноактеров этого нет, семьи критикуют их», — раскрыла Уайт.

Вместе с тем она подчеркнула, что поначалу близкие не были «в большом восторге» от ее решения сниматься в порно. В частности, по словам порнозвезды, мать волновалась за нее.

Уайт также призналась, что решила уйти в порноиндустрию, когда ей было еще 14 лет. Она отметила, что начала сниматься в фильмах для взрослых в 18 лет.