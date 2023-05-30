Умер актер из "Каменской" и "Склифосовского" Николай Шатохин

29 мая на 63-м году жизни скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Николай Шатохин. Об этом сообщила в соцсети режиссер Ксения Зорина.

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По ее словам, артист скончался в госпитале в Подмосковье. Предположительно похороны состоятся 1 июня. Прощание - в 12:00 на сцене МТЮЗ, но день и время еще могут измениться, так как "прощание очень сложно организовать".

Николай Викторович Шатохин родился 30 сентября 1960 года в Самаре. В 1989-м окончил актерский факультет ГИТИСа, мастерская Марка Захарова. В 1989-1992 годах был актером Московского ТЮЗа, сотрудничал с Центром драматургии и режиссуры имени Рощина и Казанцева и Центром Мейерхольда.