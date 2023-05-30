Умер актер из "Каменской" и "Склифосовского" Николай Шатохин
29 мая на 63-м году жизни скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Николай Шатохин. Об этом сообщила в соцсети режиссер Ксения Зорина.
По ее словам, артист скончался в госпитале в Подмосковье. Предположительно похороны состоятся 1 июня. Прощание - в 12:00 на сцене МТЮЗ, но день и время еще могут измениться, так как "прощание очень сложно организовать".
Николай Викторович Шатохин родился 30 сентября 1960 года в Самаре. В 1989-м окончил актерский факультет ГИТИСа, мастерская Марка Захарова. В 1989-1992 годах был актером Московского ТЮЗа, сотрудничал с Центром драматургии и режиссуры имени Рощина и Казанцева и Центром Мейерхольда.
На экранах дебютировал в 1988 году главной мужской ролью драме "Трудно первые сто лет". Далее - царевич Иван из "Грозы над Русью", Толик, главная роль у Киры Муратовой в "Чувствительном милиционере", "Мужская работа", "Каменская", "Меченосец", "Русские амазонки", "Лекарство от смерти", "Орда", "Восьмидесятые", "Куприн", "Довлатов", "72 метра", другие.