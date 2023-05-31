4 актрисы, которые делают трюки без дублёров

Актерская работа это не только путешествия, ковровые дорожки, и многомиллионные контракты. Довольно часто артистам приходится идти на серьезные жертвы ради ролей и даже рисковать жизнью.

© Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

В частности, многие актрисы отказываются прибегать к услугам дублеров и выполняют самые опасные трюки самостоятельно.

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Подробнее об этих звездах – в материале "Рамблера".

Анджелина Джоли

Иногда Анджелина Джоли все же прибегает к помощи дублеров, но в фильмах "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Солт" актриса выполняла все трюки самостоятельно.

На съемках "Лары Крофт" артистка даже получила травму в эпизоде с люстрой. Сначала она порезалась, а потом на ней загорелась пижама. Однако, несмотря на неприятный опыт, Джоли по сей день отказывается от услуг дублеров в некоторых фильмах.

Шарлиз Терон

На съемках боевика "Взрывная блондинка" Терон произвела большое впечатление на режиссера Дэвида Литча, поэтому он разрешил ей выполнять почти все трюки без дублеров. Единственное, что Терон не позволили – упасть с лестницы с большой высоты. Но даже несмотря на это, во время съемок Шарлиз осталась без двух зубов.

Впрочем, это не самая большая потеря актрисы. Во время съемок в фильме "Эон Флакс" звезда неудачно упала на спину и чуть не сломала позвоночник. После этой роли актрисе пришлось восстанавливаться восемь лет. При худшем стечении обстоятельств Терон могла остаться парализованной.

Хлоя Грейс Морец

В 12 лет Хлоя Морец исполнила роль Убивашки в картине "Пипец". Именно тогда юная звезда начала самостоятельно исполнять трюки. Поначалу ей хотели найти дублера, но из-за маленького роста сделать этого не удалось. Тогда Морец отправилась на лучшие курсы каскадеров – к постановщикам трюков Джеки Чана. Актрисе понадобилось три месяца подготовки, после чего она блестяще проявила себя на съемках.

Марго Робби

Многие воспринимают Марго Робби исключительно как секс-символ, не задумываясь о том, что Робби в первую очередь первоклассная актриса.