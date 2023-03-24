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1 час назад

Актер Киану Ривз рассказал, как из-за ошибки разбил каскадеру голову на съемках «Джона Уика»

Мира Маркина

Голливудский актер Киану Ривз в беседе рассказал порталу ComicBook о несчастных случаях, которые происходили на съемках фильмов о Джоне Уике.

Звезда франшизы признался, что каскадеры неоднократно получали травмы на съемочной площадке. В том числе и по его вине.

«Однажды я допустил ошибку — я разбил голову джентльмену. Это отстой. Одного парня сбила машина. Ему пришлось ехать в больницу, но сейчас с ним все в порядке», — рассказал Ривз.

Актер заявил, что съемки фильмов о киллере Джоне Уике всегда требовали физических ресурсов. Именно поэтому, со слов Ривза, члены съемочной группы стараются заботиться друг о друге.

Киану Ривз рассказал, что он забрал со съемок «Матрицы»

Напомним, четвертый фильм о Джоне Уике с 58-летним Киану Ривзом в главной роли вышел в российский прокат в минувший четверг.

Ранее «Рамблер» рассказывал, какой была первая роль Брюса Уиллиса.

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