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Актер Роберт Инглунд назвал своего желаемого преемника

Американский актер Роберт Инглунд, наиболее известный ролью Фредди Крюгера, рассказал, кто должен сыграть знаменитого маньяка в новых частях франшизы, сообщает Variety.

Актер Роберт Инглунд назвал своего желаемого преемника
© Газета.Ru

Своим мнением актер поделился накануне выхода документальной картины в свою честь "Голливудские сны и кошмары: История Роберта Инглунда", премьера которого состоится 6 июня.

По мнению Инглунда, он не является звездой хоррор-серии и не сумел достичь настоящей популярности по сравнению со своим главным экранным героем.

"Я не считаю себя иконой экрана. Может Фредди Крюгер для кого-то икона, но точно не я. Я всего лишь характерный актер, которому очень повезло в карьере", — заявил артист.

Также Инглунд поддержал завирусившуюся фанатскую теорию о том, что в новых частях хоррор-серии роль Крюгера должен сыграть актер Кевин Бейкон.

"Я знаю, что он очень уважает этот жанр. И, конечно, он блестящий актер. Думаю со своей органикой он мог бы многое привнести в образ Фредди Крюгера", — подытожил Инглунд.

В 2020-м году россияне назвали Фредди Крюгера самым страшным персонажем хоррор-фильмов.

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