Кейт Бекинсейл назвала Киану Ривза абсолютной легендой
Актриса Кейт Бекинсейл выразила слова благодарности коллеге Киану Ривзу за помощь на Каннском фестивале. Ее слова цитирует Variety.
По словам звезды, для откровенного наряда, в котором она позировала в Каннах, пришлось приобрести боди. Однако по пути на мероприятие боди расстегнулось, из-за чего у Бекинсейл возникли неприятные ощущения.
"Все застежки в зоне промежности сами собой раскрылись, и боди задернулось, как шторка на роликах. Мне показалось неуместным пытаться решить проблему, когда все мы были на заднем сиденье машины, поэтому я просто тихо запаниковала", - поделилась она.
После этого Бекинсейл пришла на красную дорожку и решила сказать Ривзу, что произошло. По словам актрисы, Ривз даже не до конца понял суть произошедшего, однако сразу бросился на помощь коллеге.
"Абсолютная легенда - он бросился спасать меня, не задавая вопросов", - отметила Бекинсейл.
Кейт Бекинсейл отказалась от платьев и юбок на премьере "Рагу Додена Буффана". Актриса вышла на красную ковровую дорожку Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в просвечивающем тандеме с боди и микрошортами. Наряд стал одним из самых обсуждаемых на Каннском фестивале.