Кейт Бекинсейл назвала Киану Ривза абсолютной легендой

Актриса Кейт Бекинсейл выразила слова благодарности коллеге Киану Ривзу за помощь на Каннском фестивале. Ее слова цитирует Variety.

© Газета.Ru

По словам звезды, для откровенного наряда, в котором она позировала в Каннах, пришлось приобрести боди. Однако по пути на мероприятие боди расстегнулось, из-за чего у Бекинсейл возникли неприятные ощущения.

"Все застежки в зоне промежности сами собой раскрылись, и боди задернулось, как шторка на роликах. Мне показалось неуместным пытаться решить проблему, когда все мы были на заднем сиденье машины, поэтому я просто тихо запаниковала", - поделилась она.

После этого Бекинсейл пришла на красную дорожку и решила сказать Ривзу, что произошло. По словам актрисы, Ривз даже не до конца понял суть произошедшего, однако сразу бросился на помощь коллеге.

"Абсолютная легенда - он бросился спасать меня, не задавая вопросов", - отметила Бекинсейл.