5 лучших ролей Георгия Буркова

Сегодня могло бы исполниться 90 лет советскому актеру Георгию Буркову.

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Неутомимый энтузиаст без специального образования, вооруженный лишь природной харизмой, запомнился советскому зрителю десятком ярких ролей, в каждой из которых он смотрелся живо и органично.

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Вспоминаем лучшие работы Георгия Буркова.

Петя - "Зигзаг удачи"

Роль, ставшая для Буркова счастливым билетом в большой кинематограф, - это, несомненно, работа в комедии Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи". Рязанов, только увидев начинающего, никому не известного Буркова, резюмировал: "У него идеальное лицо для роли спившегося русского интеллигента".

Этой сентенцией великий режиссер не только безоговорочно утвердил Буркова на роль пьющего ретушера Пети, но и предопределил амплуа молодого артиста на долгие годы вперед.

Губошлеп - "Калина красная"

Актер-самоучка Георгий Бурков был близким другом Василия Шукшина, такого же самородка, только из глухой сибирской глубинки. Именно в знаменитой картине Шукшина "Калина красная" Бурков исполнил главного злодея в своей карьере.

Губошлеп - вор-рецидивист, человек неприятный во всех отношениях. И в то же время он резко контрастирует с образом криминального воротилы - костюм с иголочки, артистичные манеры уголовника. Словом, Буркову удалось создать яркий и неоднозначный образ бандита Губошлепа, изо всех сил стремящегося втянуть героя Шукшина обратно в мир "малин" и легких денег.

Есть легенда, что после выхода на экраны "Калины красной" Буркову не давали прохода настоящие воры, принимая его за своего.

Рядовой Александр Копытовский - "Они сражались за Родину"

Фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по одноименной повести нобелевского лауреата Михаила Шолохова стал последней экранной встречей закадычных друзей Буркова и Шукшина, который скончался во время съемок картины.

Картина повествует о сложном периоде Великой Отечественной войны: в 1942 году немецко-фашистские войска уже оттеснены от Москвы, но до решающих битв, Сталинградской и Курской, еще далеко. В центре сюжета - судьба стрелкового подразделения, которое из последних сил прикрывает критически важную для советских войск переправу через Дон на подступах к Сталинграду.

Бурков очень переживал, подходя к роли бронебойщика, рядового Александра Копытовского. Перед съемками актера даже представили Михаилу Шолохову, с которым Сергей Бондарчук советовался на протяжении всего фильма. Шолохов пристально вгляделся в черты Буркова, сказав лишь: "Саша… Саша…"

Как оказалось, эта лапидарная реплика значила согласие мастера, и Бурков исполнил, наверное, самую серьезную роль в своей экранной жизни.

Миша - "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Хрестоматийная комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" о похождениях незадачливого Жени Лукашина, который, по традиции, выпив с друзьями в бане, по ошибке улетает в город на Неве, стала в нашей стране синонимом Нового года.

А ведь не вышло бы никакой истории, если бы "никогда не пьянеющий" Миша, товарищ Лукашина, не посадил друга на самолет до Ленинграда. Эта роль не стала для Буркова ни профессиональным вызовом, ни прорывом в карьере, но благодаря культовому статусу фильма забавный гуляка Миша с фразой "Ребята, положение безвыходное… За Галю надо выпить!" надолго запомнился людям, даже неизмеримо далеким от кинематографа.

Робинзон - "Жестокий романс"

В 1984 году советские журналисты нашли удобную мишень для испепеляющей критики - на экраны вышел "Жестокий романс", вольная экранизация "Бесприданницы" Островского от Эльдара Рязанова. Фильм ругали за все. Неумелая игра актеров, глумление режиссера над русской культурой, неверно понятый замысел великого драматурга - вот лишь основные тезисы тогдашних критиков картины.

Но сейчас, спустя время "Жестокий романс" смотрится совсем по-другому. Это, действительно, очень авторская экранизация пьесы Островского, но именно поэтому и интересная. И уж за что картину сложно ругать, так это за актерские работы. На фоне прекрасных Никиты Михалкова и Алисы Фрейндлих, Андрея Мягкова и Виктора Проскурина не теряется и Георгий Бурков.