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Дочь Джонни Деппа призналась, что ее вдохновляет Шэрон Стоун

Дочь Джонни Деппа и Ванесса Паради, 23-летняя Лили-Роуз, рассказала, что вдохновлялась актрисой Шэрон Стоун для роли в сериале «Идол». Об этом сообщает Daily Mail.

Дочь Деппа призналась, что ее вдохновляет Шэрон Стоун
© Газета.Ru

Лили-Роуз Депп опровергла слух о том, что прототипом ее персонажа Джослин стала певица Бритни Спирс.

«Нет, при создании героини мы не основывались ни на ком конкретном... Мы не пытались рассказать чью-либо историю, а создавали свою собственную», — поделилась она.

«Было много разных людей, которые меня вдохновили на эту роль, — поп-звезды и не только. Я черпала много вдохновения от таких актрис, как Джин Тирни и Шэрон Стоун, и других женщин, которых нахожу действительно вдохновляющими», — добавила она.

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