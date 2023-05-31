Дочь Деппа призналась, что ее вдохновляет Шэрон Стоун

«Было много разных людей, которые меня вдохновили на эту роль, — поп-звезды и не только. Я черпала много вдохновения от таких актрис, как Джин Тирни и Шэрон Стоун, и других женщин, которых нахожу действительно вдохновляющими», — добавила она.