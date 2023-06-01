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Актриса Мелисса Гилберт госпитализирована с абсцессом после укуса насекомого

Американская Мелисса Гилберт была госпитализирована в больницу. Об этом сообщает People.

Мелисса Гилберт госпитализирована после укуса насекомого
© Газета.Ru

Гилберт рассказала, что несколько дней назад ее укусило неизвестное насекомое. После ее рука сильно распухла, покраснела и стала горячей. По совету врача, артистка немедленно отправилась в больницу, где ей диагностировали абсцесс и воспаление подкожных тканей.

Абсцесс - это ограниченное скопление гноя, окруженное оболочкой. Он может развиться в подкожной клетчатке, мышцах, костях, а также в органах или между ними.

Гилберт добавила, что после ночи, проведенной в клинике, чувствует себя лучше.

"Урок - относитесь к укусам насекомых серьезно! Если они опухают как сумасшедшие (у меня распухло все предплечье), не ждите, когда пройдет само, думая: "Это всего лишь небольшой укус. Насколько все может быть плохо?" Обратитесь к своему врачу, в отделение неотложной помощи. Я серьезно!" - заявила актриса.

Мелисса Гилберт снялась в более 70 проектах. Она играла в таких картинах, как "Вавилон 5", "Зоя", "Части тела", "За гранью возможного", "Тайны и ложь", "Ночная смена".

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