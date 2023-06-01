Умер актер Серхио Кальдерон

"Мне нравится играть этих персонажей, потому что меня правда ненавидят! Мне на улицах говорят, как сильно меня ненавидят. Но для меня это успех. Значит, я всех убедил своей игрой", - говорил Кальдерон в интервью Los Angeles Times, вышедшем за несколько дней до его смерти.