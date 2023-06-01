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Умер актер из "Пиратов Карибского моря" и "Людей в черном" Серхио Кальдерон

Американский актер Серхио Кальдерон умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.

Умер актер Серхио Кальдерон
© Газета.Ru

Смерть наступила по естественным причинам в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Артист родился в Мексике, где работал учителем английского языка и впервые снялся в кино. Голливудские продюсеры заметили его и стали давать ему роли кинозлодеев, прославившие Кальдерона: его помнят по ролям говорящей головы в "Людях в черном" 1997 года и капитана Виллануэва в третьих "Пиратах Карибского моря".

"Мне нравится играть этих персонажей, потому что меня правда ненавидят! Мне на улицах говорят, как сильно меня ненавидят. Но для меня это успех. Значит, я всех убедил своей игрой", - говорил Кальдерон в интервью Los Angeles Times, вышедшем за несколько дней до его смерти.

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