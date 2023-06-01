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Актер Арми Хаммер сообщил, что с него сняты обвинения в изнасиловании

С актера Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Арми Хаммер сообщил, что с него сняты обвинения в изнасиловании
© Газета.Ru

"Я очень благодарен окружному прокурору за то, что он провел тщательное расследование и пришел к выводу, что никакого преступления не было. Я с нетерпением жду начала долгого и трудного процесса восстановления моей репутации, теперь мое имя очищено", — написал Хаммер в личном блоге.

В 2021 году женщина по имени Эффи рассказала, что Арми Хаммер якобы совершил сексуальное преступление в отношении нее в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году.

Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко. Зимой 2021 года в сети были распространены скриншоты переписок, которую Хаммер, предположительно, вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым.

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