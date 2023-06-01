$80.97-0.0386.58+0.08

Харрисон Форд объяснил, почему его бесит смотреть фильмы со своим участием

Актер Харрисон Форд в интервью Esquire заявил, что не смотрит фильмы со своим участием после релиза.

Форд объяснил, почему его бесит смотреть фильмы со своим участием
© Газета.Ru

Артист подчеркнул, что фильмы с его участием интересны ему только во время производства, так как после премьеры в фильме уже не получится ничего изменить.

«Когда фильм готов, он готов. Я занимаюсь чем-то другим», — высказался Форд.

Недавно состоялась премьера пятой части «Индианы Джонса», главную роль во всех фильмах играл Харрисон Форд. Однако артист неоднократно говорил, что пятый фильм про знаменитого искателя приключений станет для Форда последним в рамках франшизы.

Действие фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» разворачивается в 1969 году, в разгар «холодной войны» и космической гонки США и СССР. По сюжету пожилой археолог-авантюрист Индиана Джонс и его крестница Хелена противостоят экс-нацистам, которых американское правительство привлекает к работе в NASA.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий