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Названа главная черта характера актера Александра Лазарева

Доброжелательность назвала главной чертой характера советского и российского актера, народного артиста РСФСР Александра Лазарева его супруга, актриса Светлана Немоляева. В беседе с «Мослентой» она отметила, за муж прожил жизнь так, что никто не может сказать о нем плохого слова.

Названа главная черта характера актера Лазарева
© Мослента

«За 50 лет жизни в театре мой муж не сделал никому ничего дурного. У меня такое же расположение души», — сказала она.

Говоря об их общем сыне, актере Александре Лазареве-младшем, Немоляева отметила, что он с детства упорный и спорить с ним бесполезно. Артистка считает, что характером он пошел в ее отца, режиссера Владимира Немоляева. «Он целеустремленный, очень нравственный и светлый человек», — охарактеризовала она сына.

Ранее Немоляева раскрыла подробности о своей жизни после смерти мужа.

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