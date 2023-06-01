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Дуэйн Джонсон снимется в новом «Форсаже» — фильм станет мостиком к 11-й части

Universal Pictures официально объявила о возвращении Дуэйна Джонсона к роли Люка Хоббса во франшизе «Форсаж». Актёр сыграет в новой картине по вселенной, у которой пока нет официального названия — источники сообщают, что лента станет неким мостиком между «Форсажем 10» и «Форсажем 11».

Дуэйн Джонсон снимется в новом «Форсаже» — фильм станет мостиком к 11-й части
© Чемпионат.com

В будущем фильме также будут некоторые герои основной серии, однако появления Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля ждать не стоит. Судя по всему, сказывается конфликт между артистами, о котором сообщали журналисты ещё несколько лет назад — якобы именно из-за него Скала сперва отказывался возвращаться в семейную франшизу.

Премьера безымянной картины с Дуэйном Джонсоном должна состояться в ближайшие несколько лет. Уже после неё зрители увидят «Форсаж 11».

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