Холланд готов играть Человека-паука всю жизнь с одним условием

Актёр Том Холланд заявил, что будет продолжать играть Человека-паука в будущих фильмах киновселенной Marvel. Но он назвал одно условие — авторы должны продолжить отдавать должное Питеру Паркеру и делать картины о знаменитом супергерое более значимыми.

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Я буду играть Человека-паука до тех пор, пока мы будем отдавать должное Питеру Паркеру, снимать фильмы и придавать им большее значение.

Холланд подчеркнул, что он счастлив играть Человека-паука. И новую часть нужно просто подождать.