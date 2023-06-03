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Том Холланд готов играть Человека-паука всю жизнь только при одном условии

Актёр Том Холланд заявил, что будет продолжать играть Человека-паука в будущих фильмах киновселенной Marvel. Но он назвал одно условие — авторы должны продолжить отдавать должное Питеру Паркеру и делать картины о знаменитом супергерое более значимыми.

Холланд готов играть Человека-паука всю жизнь с одним условием
© Чемпионат.com

Я буду играть Человека-паука до тех пор, пока мы будем отдавать должное Питеру Паркеру, снимать фильмы и придавать им большее значение.

Холланд подчеркнул, что он счастлив играть Человека-паука. И новую часть нужно просто подождать.

В интервью изданию Variety Том Холланд заявил, что работа над «Человеком-пауком 4» уже началась. Впрочем, речь идёт об очень ранней стадии производства ленты. Наверняка не готов даже примерный сценарий. Помимо «Человека-паука 4», Sony Pictures также работает над самостоятельной картиной про Майлза Моралеса — чернокожего Паучка.

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