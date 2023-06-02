$80.97-0.0386.58+0.08

Актриса Галь Гадот призналась, что страдает от синдрома самозванца

Актриса Галь Гадот призналась, что страдает от синдрома самозванца. Об этом пишет Daily Mail.

Гадот призналась, что страдает от синдрома самозванца
© Газета.ру

38-летняя актриса объяснила, что по-прежнему чувствует, что ей не место в Голливуде — у нее постоянное состояния беспокойства.

«Я всегда думаю: «Надеюсь, всем понравится моя работа». Никогда не бывает момента, когда я думаю: «Им это понравится», — отметила Гадот.

По словам артистки, она однажды общалась с Фрэнсисом Фордом Копполой («Крестный отец») и спросила его, каково быть «национальным достоянием».

«Он ответил: «Знаешь, что? Меня всегда одолевают сомнения. Я всегда боюсь, что им это не понравится. Я просто следую зову своего сердца», — вспоминает Гадот.

После этого актриса убедилась, что и у самых популярных людей в мире может присутствовать неуверенность и отрицание собственного успеха. По словам Гадот, ей стало спокойнее после разговора с Копполой.

Синдром самозванца — явление, при котором человек не верит в собственные заслуги и считает собственный успех случайным. При синдроме самозванца человек, находящийся на какой-либо должности или в компании людей, испытывает чувство, что обманывает других или себя, а иногда и вовсе уверен, что не достоин того положения, в котором пребывает.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий