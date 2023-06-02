Актриса Галь Гадот призналась, что страдает от синдрома самозванца. Об этом пишет Daily Mail.

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38-летняя актриса объяснила, что по-прежнему чувствует, что ей не место в Голливуде — у нее постоянное состояния беспокойства.

«Я всегда думаю: «Надеюсь, всем понравится моя работа». Никогда не бывает момента, когда я думаю: «Им это понравится», — отметила Гадот.

По словам артистки, она однажды общалась с Фрэнсисом Фордом Копполой («Крестный отец») и спросила его, каково быть «национальным достоянием».

«Он ответил: «Знаешь, что? Меня всегда одолевают сомнения. Я всегда боюсь, что им это не понравится. Я просто следую зову своего сердца», — вспоминает Гадот.

После этого актриса убедилась, что и у самых популярных людей в мире может присутствовать неуверенность и отрицание собственного успеха. По словам Гадот, ей стало спокойнее после разговора с Копполой.