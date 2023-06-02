Путь к славе Юлии Снигирь: из дурнушки — в императрицу

Юлия Сирискина родилась в городе Донской Тульской области 2 июня 1983 года. Зрители узнали ее много позже под необычной и красивой фамилией Снигирь, доставшейся девушке от первого супруга.

© Кадр из сериала "Великая"

Как Юлия пришла в кино и какие фильмы сделали ее известной, читайте в материале «Рамблера».

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Об актерской карьере маленькая Юля не помышляла, более того, в детстве считала себя слишком худой и некрасивой. Девочка занималась шахматами, а после школы со второй попытки поступила в Московский педагогический государственный университет на факультет иностранных языков. Там Юлия встретила своего первого мужа, Алексея Снигиря. Сокурсники быстро влюбились друг в друга и сыграли свадьбу.

Правда, семейная жизнь не сложилась: родители Алексея были не слишком довольны невесткой, отчаянно пытавшейся устроиться в жизни и мало времени уделявшей быту. Вскоре претензии стал предъявлять и супруг. Взаимные обиды привели к тому, что брак распался.

После окончания университета Юлия некоторое время преподавала в школе, но быстро поняла, что это вовсе не ее призвание. Снигирь приняла участие в кастинге для рекламы, где симпатичную девушку отметил фотограф и посоветовал ей попробовать стать моделью.

На кастинге ее заметила помощница Валерия Тодоровского, которая подбирала актрис в новый фильм «Стиляги». И хотя сняться в картине Юлии не удалось, она поняла, что ей это безумно интересно.

Снигирь поступила в театральное училище имени Щукина на курс Р.Ю.Овчинникова. Правда, девушке пришлось бросить институт: совмещать учебу и съемки оказалось слишком сложно.

А съемок, надо отметить, было много. Неожиданно, наверно, даже для самой себя, Юлия стала невероятно востребована.

Впервые на экране Юлию Снигирь зрители увидели в клипе группы «Звери», а затем в том же 2006 году актриса дебютировала в фильме «Последний забой», сыграв главную женскую роль.

После была еще одна главная роль в фильме «Вакцина» и эпизод в знаменитом «Глянце». Во время работы над последней картиной Юлия познакомилась с Федором Бондарчуком, который пригласил ее в свой новый проект «Обитаемый остров».

Кадр из фильма "Обитаемый остров"

Роль Рады Гаал в экранизации повести Стругацких стала определяющей в карьере молодой актрисы. Бондарчук высоко оценил потенциал Юлии и заявил, что очень скоро она станет настоящей звездой. Так и случилось.

Сейчас на счету Юлии Снигирь более полусотни работ в кино, многие из которых отмечены как зрителями, так и критиками.

Среди них русско-французский проект «Распутин», в котором Снигирь снялась вместе с Жераром Депардье, знаменитый «Крепкий орешек 5», фильм «Кококо», где красавица-актриса успешно перевоплотилась в дурнушку в очках, российско-латвийская драма «Долина роз», сериалы "Хороший человек" и "Собор" и, конечно, роли Екатерины II в сериале «Великая» и Дарьи Салтыковой в проекте «Кровавая барыня». И многие другие не менее интересные фильмы.

Кадр из фильма "Кококо"

В 2022 году на экраны вышел семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение», в котором Юлия Снигирь сыграла роль мамы, а ее партнером по съемочной площадке стал Владимир Вдовиченков. А в 2023 году поклонники сериалов вновь увидели актрису на телеэкране в нашумевшем проекте «Шаляпин», где Юлии досталась главная роль.