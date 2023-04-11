Некоторые российские актеры имеют опыт съемок в зарубежных фильмах. Режиссеры приглашают их для того, чтобы они сыграли преимущественно русскоязычных персонажей. Так началась карьера актрисы Юлии Снигирь в Голливуде.

Первой работой актрисы стала роль в "Крепком Орешке". Она снялась в заключительной части франшизы, которая получила название "Хороший день, чтобы умереть".

По сюжету Джон Макклейн отправляется в Россию, чтобы помочь своему сыну - агенту ЦРУ, работающему под прикрытием. Не подозревая этого, он попадает в водоворот политических игр между двумя странами.

Несмотря на то, что действие происходит в России, большая часть съемок была произведена в Венгрии. Несмотря на то, что у Снигирь в картине была второстепенная роль, она заявила о своем желании продолжить карьеру в России.

"Мне ради вот этих съемок пришлось отказаться от нескольких очень интересных предложений в российском кино, и я до сих пор не уверена, правильно ли я поступила. Я хочу хороших серьезных ролей: в российском кино и в Голливуде…", — говорила тогда актриса.

Смотрите видео и узнаете, какие еще роли в зарубежных фильмах исполнила российская актриса.