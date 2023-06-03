"Чудо-женщина" пожаловалась на психологическое отклонение

38 летняя израильская актриса и модель Галь Гадот, известная по роли супергероини Чудо-женщины в проектах Marvel, призналась, что страдает от жесткого синдрома самозванца. И, несмотря на все свои успехи, по-прежнему не уверена, что подходит Голливуду, чувствуя постоянное беспокойство. Реплики артистки прозвучали в интервью журналу L'Officiel.

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Как рассказала Гадот, у нее никогда не бывает уверенности в том, что ее работа понравится зрителю, "Я всегда думаю: "Ну, надеюсь, что им это понравится", - говорит актриса. При этом Галь в таких случаях постоянно вспоминает "успокаивающее нервы" признание Копполы. Создатель "Крестного отца" также говорил, что "всегда полон сомнений", всегда боялся, что публика не примет его новую работу.

Синдром самозванца - психологическое явление, при котором человек упорно не желает верить, что всего его достижения - это результат приложенных им сил, его талантов и качеств. Страдающие от синдрома самозванца люди считают себя обманщиками, а свои успехи - результатом случайностей, совпадений и уловок. И, как итог, испытывают ощущение, что они не достойны славы.

Согласно исследованиям, каждые двое из пяти успешных людей считают себя обманщиками, при этом примерно 70% людей считают себя таковыми время от времени.