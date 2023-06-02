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Белла Рэмзи переживает за Педро Паскаля из-за его статуса «папочки»

Педро Паскаль прослыл папой Голливуда после того, как сыграл опекуна миловидного малыша Грогу в сериале «Мандалорец», и покровителя Элли в нашумевшем шоу The Last of Us. Его коллега по шоу от HBO Белла Рэмзи заявила, что обеспокоена отцовским статусом Паскаля. По её словам, эта «шутка» зашла слишком далеко.

Белла Рэмзи переживает за Педро Паскаля из-за его статуса «папочки»
© Чемпионат.com

Вначале я очень увлеклась этим трендом, но теперь я беспокоюсь, что это зашло слишком далеко. Я не знаю, нравится ли ему это до сих пор, мне нужно спросить у него. Он — мировой феномен, как и должно быть, потому что он очень эффектный актёр.

При этом сам Паскаль недавно публично подтвердил, что он очень любит, когда фанаты в интернете называют его папой или папочкой.

Паскаль и Рэмзи должны вернуться на съёмочную площадку сериала The Last of Us в конце этого года. В это время должно стартовать производство второго сезона.

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