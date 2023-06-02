Белла Рэмзи переживает за Педро Паскаля из-за его статуса «папочки»

Вначале я очень увлеклась этим трендом, но теперь я беспокоюсь, что это зашло слишком далеко. Я не знаю, нравится ли ему это до сих пор, мне нужно спросить у него. Он — мировой феномен, как и должно быть, потому что он очень эффектный актёр.