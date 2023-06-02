Белла Рэмзи переживает за Педро Паскаля из-за его статуса «папочки»
Педро Паскаль прослыл папой Голливуда после того, как сыграл опекуна миловидного малыша Грогу в сериале «Мандалорец», и покровителя Элли в нашумевшем шоу The Last of Us. Его коллега по шоу от HBO Белла Рэмзи заявила, что обеспокоена отцовским статусом Паскаля. По её словам, эта «шутка» зашла слишком далеко.
Вначале я очень увлеклась этим трендом, но теперь я беспокоюсь, что это зашло слишком далеко. Я не знаю, нравится ли ему это до сих пор, мне нужно спросить у него. Он — мировой феномен, как и должно быть, потому что он очень эффектный актёр.
При этом сам Паскаль недавно публично подтвердил, что он очень любит, когда фанаты в интернете называют его папой или папочкой.
Паскаль и Рэмзи должны вернуться на съёмочную площадку сериала The Last of Us в конце этого года. В это время должно стартовать производство второго сезона.