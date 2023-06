Белла Рэмзи переживает за Педро Паскаля из-за его статуса «папочки»

Педро Паскаль прослыл папой Голливуда после того, как сыграл опекуна миловидного малыша Грогу в сериале «Мандалорец», и покровителя Элли в нашумевшем шоу The Last of Us. Его коллега по шоу от HBO Белла Рэмзи заявила, что обеспокоена отцовским статусом Паскаля. По её словам, эта «шутка» зашла слишком далеко.