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Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках «Индианы Джонса»

Актер Харрисон Форд признался, что обругал каскадеров во время съемок фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». Об этом он рассказал в интервью Esquire.

Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках «Индианы Джонса»
© Lenta.ru

Форд вспомнил сцену из картины, в которой его герой едет верхом. Когда он закончил съемки в эпизоде, вспоминает актер, то почувствовал руки на своих ногах и, по его словам, в тот момент подумал, что на него «напали щупальца».

«Я смотрю вниз, а там трое каскадеров следят, чтобы я не упал со стремени. Они сказали: "О, мы просто боялись, потому что думали, знаете, и бла-бла-бла"», — сказал Форд.

Этот момент вызвал у актера раздражение.

«Оставьте меня в покое, я старый человек, слезающий с лошади, и я хочу, чтобы это выглядело именно так!» — закричал он на каскадеров.

Ранее стало известно о будущем «Индианы Джонса» после ухода Форда. По словам главы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, у студии нет планов менять актера.

Первый фильм про Индиану Джонса появился на экранах в 1981 году, режиссером его был Стивен Спилберг.

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