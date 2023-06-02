Глюкоза призналась в мечте сыграть роль в одном киножанре
В мечте стать героиней военного фильма призналась в беседе с «Мослентой» певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова).
«Моя мечта — сыграть в военном фильме. Я люблю эту тематику, люблю смотреть на подвиги, победы. Мне много бабушка в свое время рассказывала о войне, как тогда люди жили», — сказала артистка.
По словам Глюкозы, ее восхищают ценности людей, живших в военное время, как они понимали, поддерживали и любили друг друга. Знаменитость мечтает сняться в военной драме и, может быть, даже совершить подвиг в рамках фильма.