Кто убедил Ким Кэтролл вернуться в сиквел «Секса в большом городе»?

«Ким решила, что если она когда-нибудь собирается покончить со своим персонажем, нужно сделать это сейчас, ведь больше ее могут и не попросить,— рассказал таблоиду Daily Mail источник, близко знакомый с актрисой. — В первую очередь она делает это для своего друга Даррена. Но она также понимает, что это станет для нее хорошим карьерным ходом, да и гонорар будет нелишним. Они с Дарреном согласились, что ей нужны потрясающие проводы, и во всем разобрались. И хотя Ким до сих пор не может поверить, что все-таки согласилась, она уверяет, что сцена будет говорить сама за себя». Что ж, звучит очень многообещающе. Вангуем рекордные рейтинги если не всему сезону, то последней серии уж точно!