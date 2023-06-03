Кто убедил Ким Кэтролл вернуться в сиквел «Секса в большом городе»?
Грандиозное возвращение, которого мы все так ждали: Саманта Джонс все-таки появится в продолжении «Секса в большом городе». Недавно представители HBO подтвердили, что Ким Кэтролл снялась в маленьком камео для последней серии второго сезона «И просто так».
Новость удивительная, учитывая напряженные, мягко говоря, отношения 66-летней актрисы и ее заклятой подруги Сары Джессики Паркер. Но решение нашлось: звезды попросту не встретились на съемочной площадке — по сюжету они только поговорят по телефону.
Кроме того, теперь мы точно знаем, кого можно благодарить за этот легендарный камбэк. Вернуться к культовой роли актрису убедил сам создатель сериала Даррен Стар.
«Ким решила, что если она когда-нибудь собирается покончить со своим персонажем, нужно сделать это сейчас, ведь больше ее могут и не попросить,— рассказал таблоиду Daily Mail источник, близко знакомый с актрисой. — В первую очередь она делает это для своего друга Даррена. Но она также понимает, что это станет для нее хорошим карьерным ходом, да и гонорар будет нелишним. Они с Дарреном согласились, что ей нужны потрясающие проводы, и во всем разобрались. И хотя Ким до сих пор не может поверить, что все-таки согласилась, она уверяет, что сцена будет говорить сама за себя». Что ж, звучит очень многообещающе. Вангуем рекордные рейтинги если не всему сезону, то последней серии уж точно!