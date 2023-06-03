Алферова вскрыла пикантные подробности о муже и Александре Абдулове

Российская актриса театра и кино Ирина Алферова посетила X Забайкальский международный кинофестиваль в Чите. Она покорила всех на ковровой дорожке — внешним данным 72-летней Ирины Ивановны можно только позавидовать!

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Кроме того, артистка провела творческий вечер в местном драматическом театре, где разоткровенничалась о личном. Все знают, что Ирина Алферова состояла в браке с известным актером Александром Абдуловым. Их союз продлился 17 лет, но в 1993 году звездная пара подала на развод.

Уже после смерти Александра Гаврииловича женщина с горечью призналась, в чем была истинная причина — ей попросту не хватало его внимания и ласки. Много лет Алферова терпела это и страдала, но затем ее терпению пришел конец.

Напомним, Абдулов умер в 2008 году от онкологического заболевания (ему диагностировали рак легких).

Сейчас Ирина Ивановна замужем за актером Сергеем Мартыновым, с которым познакомилась на съемочной площадке кинофильма «Звезда шерифа». Они оформили свои отношения в 1995 году и с тех пор не расставались.