Ушли из кино: актеры, сменившие вид деятельности
Они строили успешные карьеры, но в какой-то момент поняли, что хотят развиваться в другим направлении.
Дарья Сагалова
Дарья прославилась после того, как сыграла одну из главных ролей в сериале «Счастливы вместе». Изначально актриса отказалась от участия в проекта. Сагалову не устраивал график и загруженность. Однако все же ее уговорили стать частью съёмочной команды. После этого она еще снималась в нескольких мелодрамах. Последние несколько лет Сагалова занимается развитием своей танцевальной студии.
Алексей Гаврилов
Гаврилов проснулся знаменитым после того, как сыграл героя Гошу в сериале «Универ». Несколько лет он провел на съемочной площадке. Позже он продолжил сниматься в спин-оффе сериала «СашаТаня». Правда, в 2016 году заявил о своем уходе из кино. Молодой человек решил посвятить себя бизнесу. Сейчас Алексей – владелец рекламных агентств LuckyStarGroup и LeMarCreative.
Сергей Романович
Актёра можно увидеть в таких проектах, как «Чернобыль: зона отчуждения», «Кухня», «Ольга». Однако продолжать карьеру он не стал. Сергей принял ислам, сделал пересадку волос с головы на бороду. Молодой человек основал свой бренд одежды и развивает аккаунт в социальной сети.
Лена Третьякова
Лена Третьякова была участницей музыкальной группы «Ранетки». Также она снималась в одноименном сериале. После распада коллектива Третьякова стала психологом и тренером по кундалини-йоге. В прошлом году звезда переехала в Аргентину, где родила сына.