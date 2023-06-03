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Ушли из кино: актеры, сменившие вид деятельности

Они строили успешные карьеры, но в какой-то момент поняли, что хотят развиваться в другим направлении.

Ушли из кино: актеры, сменившие вид деятельности
© New Magazine

Дарья Сагалова

New Magazine

Дарья прославилась после того, как сыграла одну из главных ролей в сериале «Счастливы вместе». Изначально актриса отказалась от участия в проекта. Сагалову не устраивал график и загруженность. Однако все же ее уговорили стать частью съёмочной команды. После этого она еще снималась в нескольких мелодрамах. Последние несколько лет Сагалова занимается развитием своей танцевальной студии.

Алексей Гаврилов

New Magazine

Гаврилов проснулся знаменитым после того, как сыграл героя Гошу в сериале «Универ». Несколько лет он провел на съемочной площадке. Позже он продолжил сниматься в спин-оффе сериала «СашаТаня». Правда, в 2016 году заявил о своем уходе из кино. Молодой человек решил посвятить себя бизнесу. Сейчас Алексей – владелец рекламных агентств LuckyStarGroup и LeMarCreative.

Сергей Романович

New Magazine

Актёра можно увидеть в таких проектах, как «Чернобыль: зона отчуждения», «Кухня», «Ольга». Однако продолжать карьеру он не стал. Сергей принял ислам, сделал пересадку волос с головы на бороду. Молодой человек основал свой бренд одежды и развивает аккаунт в социальной сети.

Лена Третьякова

New Magazine

Лена Третьякова была участницей музыкальной группы «Ранетки». Также она снималась в одноименном сериале. После распада коллектива Третьякова стала психологом и тренером по кундалини-йоге. В прошлом году звезда переехала в Аргентину, где родила сына.

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