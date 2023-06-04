Звезда фильма «Курьер» вспомнил о популярной в 1990-х подработке у актеров

«Не буду называть фамилию одного очень известного артиста, но был случай… В "Домодедово" или во "Внуково", куда я прилетел откуда-то, таксисты просто грабительские какие-то деньги называли. Вдруг частник из "Жигулей" машет рукой, мол, давай подвезу. Я сажусь. "Ну, Саш, как дела?" Думаю, что за панибратство такое. Поворачиваюсь, смотрю, в кепке, в темных очках очень известный артист», — вспомнил о неожиданной встрече Панкратов-Черный.