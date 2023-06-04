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Звезда фильма «Курьер» вспомнил о популярной в 1990-х подработке у актеров

Подработку, популярную среди актеров в 1990-х, назвал «Мосленте» звезда фильмов «Курьер» и «Мы из джаза» Александр Панкратов-Черный. По его словам, многие звезды из-за нехватки денег занимались извозом.

Звезда фильма «Курьер» вспомнил о популярной в 1990-х подработке у актеров
© Мослента

«Не буду называть фамилию одного очень известного артиста, но был случай… В "Домодедово" или во "Внуково", куда я прилетел откуда-то, таксисты просто грабительские какие-то деньги называли. Вдруг частник из "Жигулей" машет рукой, мол, давай подвезу. Я сажусь. "Ну, Саш, как дела?" Думаю, что за панибратство такое. Поворачиваюсь, смотрю, в кепке, в темных очках очень известный артист», — вспомнил о неожиданной встрече Панкратов-Черный.

Актер признался, что сам в те годы таксовал. Так же, по его словам, зарабатывала на жизнь и популярная актриса Раиса Рязанова. Панкратов-Черный отметил, что в 1990-е многие работники кино шли работать «куда глаза глядят» из-за массовой остановки съемок.

Ранее воспоминаниями о работе не по профессии поделилась актриса Елена Морозова. Она рассказывала, что подрабатывала продавщицей мороженого на ВДНХ и барменом в ночном клубе.

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