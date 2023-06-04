Disney уволил режиссера «Базза Лайтера» Энгуса МакЛэйна

Режиссер «Базза Лайтера» и «В поисках Дони» Энгус МакЛэйн попал под сокращение в студии Disney. О его увольнении сообщило издание Deadline.

© Слово и дело

Под сокращение также попала Гэлин Зусман. Она посвятила студии 28 лет работы, спродюсировав первую часть «Истории игрушек». Отмечается, что всего Disney запланировал уволить порядка семи тысяч сотрудников.

«Режиссер Энгус МакЛэйн, 26-летний аниматор, входивший в состав старшей творческой группы в анимационных фильмах, таких как "Тайна Коко", "Суперсемейка-2" и "История игрушек — 4", был уволен из студии», — пишет издание.