Александр Панкратов-Черный раскрыл подробности судьбы мужа Светличной

«Когда хоронили Володю, вся бригада его пришла, потому что его очень уважали. А один работяга говорит: "Володя научил меня стихи читать. Он нам все время стихи читал. А обедать пойдем — он нам споет чего-нибудь"», — поделился воспоминаниями Панкратов-Черный.