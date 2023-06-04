Актер Джаред Лето заявил, что не плакал в течение 17 лет

«Я не плакал около 17 лет. Я просто как ящерица. Мне кажется, что мои слезные протоки работают неправильно. Может быть, я сбросил все слезы в фильме «Реквием по мечте» или что-то в этом роде. Я так много плакал во время съемок», — вспомнил он.