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Актер Джаред Лето заявил, что не плакал в течение 17 лет

Голливудский актер Джаред Лето признался, что его практически невозможно довести до слез. В эфире станции Radio 2 он заявил, что в последний раз проронил слезу много лет назад, когда ушиб палец на ноге.

Актер Джаред Лето заявил, что не плакал в течение 17 лет
© Газета.Ru

«Я не плакал около 17 лет. Я просто как ящерица. Мне кажется, что мои слезные протоки работают неправильно. Может быть, я сбросил все слезы в фильме «Реквием по мечте» или что-то в этом роде. Я так много плакал во время съемок», — вспомнил он.

Актер также рассказал, что во время съемок эмоциональных кадров крупным планом ему сообщили, что одному из его близких друзей выстрелили в голову.

«В тот момент меня охватили эмоции», — поделился Лето.

Одна из самых сильных работ Лето — главный герой «Реквиема по мечте» (2000 год). Чтобы сыграть наркомана Гарри, актер за два месяца сбросил почти 13 кг, питаясь сырыми овощами. В итоге он посадил печень и страдал от галлюцинаций из-за голодания. Вдобавок Лето несколько недель провел с наркоманами на улицах Нью-Йорка, перенимая их манеры.

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