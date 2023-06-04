Актер Панкратов-Черный рассказал о работе не по профессии
Воспоминаниями о работе дворником поделился с «Мослентой» актер Александр Панкратов-Черный. Он пошел трудиться не по выбранной профессии после отчисления из института много лет назад.
«Режиссер Андрей Житинкин врет, что меня выгнали с актерского факультета Нижегородского театрального училища! Я сам ушел со второго курса. Поступил в Литературный институт. А вот оттуда меня выгнали. За что? За стихотворение, посвященное Павлу Когану и его "Грозе"», — поделился звезда фильмов «Мы из джаза», «Зефир в шоколаде» и «Зимний вечер в Гаграх».
Чтобы заработать на жизнь, он устроился дворником. Но вскоре на улице его заметили преподаватели из училища, подошли и попросили почитать стихи. Когда Панкратов-Черный выполнил просьбу, они попросили его вернуться и окончить учебное заведение. Молодой человек согласился.
«Потом четыре года играл в провинциальном театре. А дальше — поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Окончил. Стал снимать, сниматься, играть в театре и писать стихи. Я пишу их до сих пор. Совсем недавно вышел сборник моих стихов под редакцией Марины Тарковской — сестры великого режиссера. Книга очень толстая», — отметил собеседник «Мосленты».
Ранее воспоминаниями о работе не по профессии поделилась актриса Елена Морозова.