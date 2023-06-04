Актер Панкратов-Черный рассказал о работе не по профессии

«Режиссер Андрей Житинкин врет, что меня выгнали с актерского факультета Нижегородского театрального училища! Я сам ушел со второго курса. Поступил в Литературный институт. А вот оттуда меня выгнали. За что? За стихотворение, посвященное Павлу Когану и его "Грозе"», — поделился звезда фильмов «Мы из джаза», «Зефир в шоколаде» и «Зимний вечер в Гаграх».